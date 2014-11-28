美国股市: 道琼工业指数持平，Nasdaq指数收高0.09%

路透纽约11月28日 - 美国股市周五基本收平，能源股大幅下跌，被消费类股走强所抵销。今日因感恩节假期后交易时间缩短。

道琼工业指数 微升0.49点，至17,828.24点；标准普尔500指数 小跌5.27点，或0.25%，至2,067.56点；Nasdaq指数 微升4.31点，或0.09%，至4,791.63点。

本周，道指升0.1%，标普500指数上涨0.2%，Nasdaq指数上涨1.7%。

三大股指均连升第六周。

11月，美股道指上涨2.5%，标普500指数升2.5%，Nasdaq指数劲扬3.5%。(完)