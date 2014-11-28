欧洲股市：尾盘反弹收平，本周小涨

路透伦敦11月28日 - 欧洲股市周五尾盘反弹，连升第二周，因油价急跌拖累能源股大幅下滑，但被航空股和消费类股上涨所抵销。

Statoil 、Galp Energia 和Premier Oil 等油股跌幅介乎5.8-13.4%，之前布兰特原油跌穿72美元，因石油输出国组织(OPEC)周四决定维持原油产量目标不变。投资者认为OPEC此举将令原油供应过剩。

欧洲油气类指数 下跌3.5%。汤森路透数据显示，该指数自6月底的跌幅相当于有关企业的市值蒸发了2,400亿美元，规模超过欧洲最大油公司壳牌 的全部市值。

但燃料价格大跌，提振航空股及和消费者支出息息相关的企业。法航 急涨6.4%，消费产品集团Henkel 上扬2%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平，报1,392.70点，早盘跌至1,384.58点低位。该指数本周勉力上涨0.6%。

德国Dax指数 收升0.06%，报9,980.85点，连升第12周。

企业并购消息提振电信股。路透周四稍晚报导，数位知情人士透露，环球综合企业--和记黄埔 正准备洽购EE或是O2，后两者已同英国电讯(BT Group)就出售交易展开商谈。和记黄埔持有英国第四大移动电话运营商3 Group。