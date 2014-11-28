纽约期市：ICE期棉触及两周高位，因美国出口销售数据强劲

路透纽约11月28日 - 期棉周五在交投淡静中小涨，盘中触及两周高位，因美国政府周度出口销售报告显示有新的买兴，为市场带来支撑。

交投最活跃的指标3月期棉 盘中升至60.71美分，之后缩减升幅，收盘报60.08美分，升0.05美分，或0.08%。

这是期棉连续第三日上涨，为一个月来次月合约的最长涨势。

棉花上涨，没有受商品被大举抛售的頽势拖累。原油价格骤降，拖累能源和金属市场，且令人担心通缩风险。

汤森路透/Core Commodity CRB指数 触及逾四年低位。

棉花价格本周反弹，但在11月，棉价下挫4.5%。

因周四美国感恩节假期，ICE棉花市场在周五推迟开市和提早收市。

美国农业部报告显示，截至11月20日该周，出口商订了约30.6万包陆地棉。该报告因周四假期而推迟至周五公布。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)