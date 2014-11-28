纽约期市：ICE期棉触及两周高位，因美国出口销售数据强劲

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约11月28日 - 期棉周五在交投淡静中小涨，盘中触及两周高位，因美国政府周度出口销售报告显示有新的买兴，为市场带来支撑。
交投最活跃的指标3月期棉 盘中升至60.71美分，之后缩减升幅，收盘报60.08美分，升0.05美分，或0.08%。
这是期棉连续第三日上涨，为一个月来次月合约的最长涨势。
棉花上涨，没有受商品被大举抛售的頽势拖累。原油价格骤降，拖累能源和金属市场，且令人担心通缩风险。
汤森路透/Core Commodity CRB指数 触及逾四年低位。
棉花价格本周反弹，但在11月，棉价下挫4.5%。
因周四美国感恩节假期，ICE棉花市场在周五推迟开市和提早收市。
美国农业部报告显示，截至11月20日该周，出口商订了约30.6万包陆地棉。该报告因周四假期而推迟至周五公布。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。