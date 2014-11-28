纽约期市：ICE原糖和阿拉比卡咖啡下跌，因商品市场被抛售

路透纽约/伦敦11月28日 - 原糖期货周五录得逾两个月来最大单日跌幅，因原油价格下跌，令甘蔗提炼的乙醇生物燃料的竞争力下降。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡和广泛商品市场一起下跌，且天气预报巴西将降水。纽约可可期货也走低。

ICE-3月原糖期货 收跌0.53美或3.3%，报每磅15.59美分，为9月15日来最大单日跌幅。近月合约在11月下跌2.8%。

伦敦3月白糖期货 收低7.60美元，或1.8%，报每吨406.90美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低6.80美分，或3.5%，报每磅1.8745美元，此为两个半月低位。

1月罗布斯塔咖啡期货 下跌22美元，或1%，报每吨2,074美元。

ICE-3月纽约可可期货 收跌28美元或1%，报2,843美元，11月为连续第二个月下跌。

3月伦敦可可期货 收低12英镑，或0.6%，报每吨1,896英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)