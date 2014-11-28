纽约期市：ICE原糖和阿拉比卡咖啡下跌，因商品市场被抛售

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约/伦敦11月28日 - 原糖期货周五录得逾两个月来最大单日跌幅，因原油价格下跌，令甘蔗提炼的乙醇生物燃料的竞争力下降。
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡和广泛商品市场一起下跌，且天气预报巴西将降水。纽约可可期货也走低。
ICE-3月原糖期货 收跌0.53美或3.3%，报每磅15.59美分，为9月15日来最大单日跌幅。近月合约在11月下跌2.8%。
伦敦3月白糖期货 收低7.60美元，或1.8%，报每吨406.90美元。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低6.80美分，或3.5%，报每磅1.8745美元，此为两个半月低位。
1月罗布斯塔咖啡期货 下跌22美元，或1%，报每吨2,074美元。
ICE-3月纽约可可期货 收跌28美元或1%，报2,843美元，11月为连续第二个月下跌。
3月伦敦可可期货 收低12英镑，或0.6%，报每吨1,896英镑。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。