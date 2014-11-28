芝加哥期市：CBOT小麦期货升至近五个月高位，因俄罗斯可能收紧谷物出口

路透11月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五急升至约五个月高位，交易商称，因市场担心俄罗斯可能减少小麦出口，以保护国内小麦供应。

俄罗斯兽医和植物检疫监督服务局表示，正收紧谷物出口的规例。俄罗斯此举将可能导致该国出口下降。

俄罗斯副农业部长周四表示，目前没有考虑任何谷物出口新规例的需要。副农业部长补充说，俄罗斯可能考虑对谷物出口实施浮动性关税，这是作为保障2015年国内供应的最后手段。