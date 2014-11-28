芝加哥期市：CBOT小麦期货升至近五个月高位，因俄罗斯可能收紧谷物出口

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五急升至约五个月高位，交易商称，因市场担心俄罗斯可能减少小麦出口，以保护国内小麦供应。
俄罗斯兽医和植物检疫监督服务局表示，正收紧谷物出口的规例。俄罗斯此举将可能导致该国出口下降。
俄罗斯副农业部长周四表示，目前没有考虑任何谷物出口新规例的需要。副农业部长补充说，俄罗斯可能考虑对谷物出口实施浮动性关税，这是作为保障2015年国内供应的最后手段。
美国农业部称，最新一周出口销售43.15万吨小麦，和市场预期一致。
CBOT-3月小麦期货 结算价报5.78-1/2美元，升15-3/4美分。本周3月小麦大涨4.5%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为89,981口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。