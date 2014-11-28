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市场报道 | 2014年 11月 29日 星期六 04:14 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货升至近五个月高位，因俄罗斯可能收紧谷物出口

路透11月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五急升至约五个月高位，交易商称，因市场担心俄罗斯可能减少小麦出口，以保护国内小麦供应。

俄罗斯兽医和植物检疫监督服务局表示，正收紧谷物出口的规例。俄罗斯此举将可能导致该国出口下降。

俄罗斯副农业部长周四表示，目前没有考虑任何谷物出口新规例的需要。副农业部长补充说，俄罗斯可能考虑对谷物出口实施浮动性关税，这是作为保障2015年国内供应的最后手段。

美国农业部称，最新一周出口销售43.15万吨小麦，和市场预期一致。 　　

CBOT-3月小麦期货 结算价报5.78-1/2美元，升15-3/4美分。本周3月小麦大涨4.5%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为89,981口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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