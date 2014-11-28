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亚洲 | 2014年 11月 29日 星期六 04:40 BJT

全球金市：黄金和白银下跌，因油价大跌和美元上涨

路透纽约/伦敦11月28日 - 金价周五急跌超过2%，将跌势延续至第三日，跌至两周低位，且白银创下2013年9月来最大单日跌幅，因油价大跌和美元走强。

1816 GMT，现货金 下跌1.9%，报每盎司1,168.56美元，之前触及1,165.04美元低位。

12月美国期金 收跌21.40美元，报每盎司1,175.20美元，但在11月小幅上升。

美国原油急跌7%，延续近期大幅下滑的頽势，因人气利空。

美元兑加元和挪威克郎等商品货币上涨，因石油输出国组织(OPEC)决定不减产。

“所有市场下跌都因为油价下滑。人们在结清头寸，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。

现货银 下跌4.3%，报每盎司15.52美元，之前下跌最多5%，现货铂金 跌0.8%，报每盎司1,201.70美元。

现货钯金 没有和其他贵金属一起下跌，上涨0.5%，报每盎司808美元。RJO Futures的Phillip Streible表示，钯金上涨，因担心俄罗斯可能供应紧张。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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