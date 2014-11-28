全球金市：黄金和白银下跌，因油价大跌和美元上涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约/伦敦11月28日 - 金价周五急跌超过2%，将跌势延续至第三日，跌至两周低位，且白银创下2013年9月来最大单日跌幅，因油价大跌和美元走强。
1816 GMT，现货金 下跌1.9%，报每盎司1,168.56美元，之前触及1,165.04美元低位。
12月美国期金 收跌21.40美元，报每盎司1,175.20美元，但在11月小幅上升。
美国原油急跌7%，延续近期大幅下滑的頽势，因人气利空。
美元兑加元和挪威克郎等商品货币上涨，因石油输出国组织(OPEC)决定不减产。
“所有市场下跌都因为油价下滑。人们在结清头寸，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。
现货银 下跌4.3%，报每盎司15.52美元，之前下跌最多5%，现货铂金 跌0.8%，报每盎司1,201.70美元。
现货钯金 没有和其他贵金属一起下跌，上涨0.5%，报每盎司808美元。RJO Futures的Phillip Streible表示，钯金上涨，因担心俄罗斯可能供应紧张。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。