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市场报道 | 2014年 11月 29日 星期六 06:06 BJT

加拿大股市：收低，因能源股和金矿股下跌

路透多伦多11月28日 - 加拿大主要股指周五下滑，因油价下跌拖累能源股下挫，且金价走低令金矿股滑落。

在石油输出国组织(OPEC)周四决定维持产量不变后，油价及油股大跌。周五能源股重挫2.3%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低177.69点，或1.19%，报14,744.75点。本周大跌2.4%，但11月收高。

10大类股中有六种收低。受金价大跌拖累，金矿股急挫6.4%。(完)
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