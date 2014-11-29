更新版 1-台湾选举：国民党在地方选举中惨败，原本四席直辖市长仅保一席

(新增最新选举结果和细节)

路透台北11月29日 - 台湾周六举办有史以来规模最大的地方县市长和民意代表的选举。执政的国民党在六大直辖市的选举中惨败，目前仅在新北市长的选举中领先，在野党已取得五席市长优势。

国民党候选人在指标的首都台北市及台中市长的选举中落败。台湾行政院长江宜桦稍早宣布辞去行政院长并已获准，且称内阁将全面改组。

〞在我任内要全心全意服务台北市民，〞柯文哲在胜选感言中说。

柯文哲表示，虽然本次他以无党籍身分参选台北市长，但是他感谢民进党的谦让，惟在台北市长任内将不会加入民进党。

本次最令人意外的是国民党桃园市长参选人--吴志扬的落败。吴志扬为现任的桃园市长，他的父亲是国民党荣誉主席吴伯雄。市长由民进党的郑文灿胜选。

柯文哲为倾向民进党的台北市长独立参选人，现年55岁。他是台湾首所提供西式医疗服务的医疗机构--台大医院的医生和台大医学院的教授。

柯文哲日前接受路透专访时表示，如果当选台北市长，与中国交往的原则是〞马照跑、舞照跳，继续交流〞。