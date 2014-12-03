台湾政治：行政院院长由副院长毛治国接任--总统府

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透台北12月3日 - 台湾总统府周三宣布，将由行政院副院长毛治国接任行政院长一职，接替因九合一地方选举败选而去职的前任阁揆江宜桦。
毛治国今年66岁，拥有美国麻省理工学院运输管理博士学位，曾担任交通部主任秘书、观光局长、中华电信 董事长、交通部长、行政院副院长等职务。
总统府发言人马玮国在发布的新闻稿中表示，毛治国担任副阁揆1年10个月，对于政务的掌握相当娴熟。因此，毛治国接掌行政院，能在最短的时间让政务衔接无缝接轨，将有助稳定内阁。
江宜桦是在上周六宣布辞去阁揆职务，内阁也于周一完成总辞，并进入〞看守内阁〞时期。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。