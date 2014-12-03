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货币新闻 | 2014年 12月 3日 星期三 17:10 BJT

台湾政治：行政院院长由副院长毛治国接任--总统府

路透台北12月3日 - 台湾总统府周三宣布，将由行政院副院长毛治国接任行政院长一职，接替因九合一地方选举败选而去职的前任阁揆江宜桦。

毛治国今年66岁，拥有美国麻省理工学院运输管理博士学位，曾担任交通部主任秘书、观光局长、中华电信 董事长、交通部长、行政院副院长等职务。

总统府发言人马玮国在发布的新闻稿中表示，毛治国担任副阁揆1年10个月，对于政务的掌握相当娴熟。因此，毛治国接掌行政院，能在最短的时间让政务衔接无缝接轨，将有助稳定内阁。

江宜桦是在上周六宣布辞去阁揆职务，内阁也于周一完成总辞，并进入〞看守内阁〞时期。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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