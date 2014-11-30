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债券 | 2014年 11月 30日 星期日 12:01 BJT

美国债市：11月26日当周外国央行减持美国公债但增持机构债--FED

路透纽约11月28日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的数据显示：

截至11月26日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少27.11亿美元，至3.310兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周下滑188.03亿美元，至2.968兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周增加152.27亿美元，至2,994.82亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：here (完)

(编译 王兴亚；审校 白云)
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