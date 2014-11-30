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债券 | 2014年 11月 30日 星期日 12:28 BJT

巴西经济：连续两季度萎缩后第三季恢复扩张，受政府支出带动

路透巴西利亚11月28日 - 巴西经济在第三季摆脱了衰退，因总统选举前公共支出增加，这表明随着政府计划收紧预算，经济成长可能是暂时的。

政府统计机构IBGE周五公布，巴西经济第三季较前季增长0.1%，在经历连续两个季度萎缩后恢复扩张。路透访问的36名分析师的预估中值为，经济成长0.3%。

经济扩张主要受到政府支出增长1.3%的拉动。这种刺激措施料将结束，因连任总统罗塞夫(Dilma Rousseff)寻求重建市场信心并避免信用评级遭调降。

“巴西经济几乎停滞不前，而非摆脱衰退，”伦敦Capital Economics的首席新兴市场分析师Neil Shearing称。

巴西第三季经济较上年同期为萎缩0.2%。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)
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