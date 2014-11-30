欧洲央行：进一步放宽货币政策的障碍很大--执委劳滕施莱格

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 欧洲央行执委劳滕施莱格称，央行采取进一步措施的障碍很大
* 欧洲央行指标利率位于纪录低点
* 全面购买政府公债目前不会带来益处
路透柏林11月29日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周六表示，尽管欧元区通胀率进一步下降，但她认为央行几乎没有进一步放松货币政策的空间。
她补充称，大规模购买主权债不会带来积极效果。
“在我看来，在当前状况下，采取进一步措施的障碍很高，尤其对全面购买资产的措施而言更是如此，”据她在柏林的一次讲话的官方翻译显示。五天后，欧洲央行将举行下次货币政策会议。
她指出，货币政策创新并非禁忌，但创新不能成为“最终的目标”，有必要谨慎考虑它的效果。
欧洲央行实际已将利率降至零，而且正在考虑采取更多资产购买措施，包括购买政府公债，以击退欧元区的通缩威胁。
该央行副总裁冈斯坦西欧本周表示，如果经济没有改善，欧洲央行有可能在明年第一季就购买公债做出决定。
德国方面认为购买公债是个极其有争议的做法。
劳滕施莱格称，与英国或美国的情形不一样的地方在于，欧元区成员国政府的公债利率并非所有进一步再融资操作的指标利率。
“在我看来，从成本效益，以及机会风险的角度衡量，全面购买公债计划目前产生不了正面的结果。”(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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