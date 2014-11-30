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债券 | 2014年 11月 30日 星期日 12:03 BJT

欧洲央行：管委魏德曼称，央行无法提高经济的增长潜力

路透法兰克福11月28日 - 欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼周五称，认为央行能提高一个国家的长期增长潜力是不切实际的。

周三欧洲央行副总裁曾说，该央行有可能在明年初决定是否开始购买主权债。

“你们必须得明白，央行手里没有阿拉丁神灯，擦擦就能让你们的所有愿望都实现，”魏德曼在柏林的一次讲话中说。

“我要特别指出的是，认为央行通过货币政策手段，就能提高一个国家的长期增长潜力或是大幅创造就业是不切实际的，”他补充说。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)
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