德国金融：监管局称汇市调查发现一些可能构成犯罪的孤立案例--杂志

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透柏林11月29日 - 德国金融监管局(Bafin)主管Raimund Roeseler表示，Bafin在调查银行业者外汇交易操作的过程中，发现了一些可能构成犯罪活动的孤立案例。
全球监管当局正在审查，来自不同银行的交易员是否合谋影响汇率，以及他们是否优先于客户进行交易或者未能向客户准确说明其是如何确定价格的。
“迄今为止，我们只发现了孤立的案例，但它们绝不令人放心。这些可能构成犯罪的行为如果未被发现，是可能发生的，”Roeseler对Wirtschaftswoche周刊表示。
他说，调查仍需要一些时间，因为汇市是个巨大的市场。
经过长达一年的全球调查后，本月稍早，美国、英国和瑞士监管机构对六家大型银行处以总计43亿美元的罚款，因其未能阻止交易员操纵外汇市场的企图。
Roeseler拒绝证实，因涉嫌操纵指标利率而对德意志银行 进的调查有望在今年结案。
德意志银行已经表示正配合监管层的调查，行业消息人士称，该行希望在新年之前与监管层了结此事。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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