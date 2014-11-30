国际油市：欧那密在OPEC会议上宣布对美国页岩油发动价格战

* 欧那密要求与美国进行市场份额争夺战--消息

* 赢得大家一致同意维持产出不变；油价下跌

* 部分OPEC成员国不相信押注维持产量能起到作用

路透维也纳11月28日 - 沙特石油部长欧那密对石油输出国组织(OPEC)其他成员国表示，他们必须与美国页岩油热潮作战，他反对削减原油产出，旨在打压油价并破坏北美生产商的盈利能力。

欧那密赢了周四会议上的争论，这与委内瑞拉、伊朗和阿尔及利亚的愿望相违背，这几个相对较穷的OPEC成员国希望进行减产，逆转油价跌势。

这些国家没有准备主动要求进行大幅减产，并选择了不与沙特及其富裕的海湾盟国作对，最终屈服于欧那密的压力。

“欧那密提到了与美国进行市场份额争夺战。那些希望减产的国家明白他们没有实现减产的可能，因为沙特方面希望进行市场份额争夺战，”周四OPEC会议后，一位非海湾OPEC国家的石油部长对消息人士说。

油价周五触及72美元下方的四年新低。页岩油开采热潮，中国和欧洲经济增长放缓，使得油价自6月以来已跌去超过三分之一。

“你以为我们认同这么做啊？可是我们又能怎么样？”OPEC一个主张减产的成员国的代表说。

OPEC秘书长巴德里实际上证实了OPEC将展开市场份额争夺战。

周四巴德里在被问及OPEC是否对美国产量增加有回应时，他说：“我们回应了。我们维持产量不变。这就是回答。”

OPEC同意维持日产量上限在3,000万桶不变，这比该组织对明年上半年市场对OPEC原油日需求的预估至少高100万桶。

**新世界**

分析师称，在油价急跌的情况下，做出不减产的决定对OPEC来说是个战略转变。

“这是个勇敢的新世界。OPEC明显画出了日产量3,000万桶的界限。时间会告诉我们谁会被淘汰，”Medley Global Advisors的分析师Yasser Elguindi说。

OPEC一个希望减产的成员国的代表说：“OPEC已经失去信誉。我不知道它试图把页岩油踢出市场结果会如何。”

几个希望减产的OPEC国家的石油部长走出会议室时，表情明显很沮丧，一连几个小时都保持沉默，尽管后来他们开口说话时称自己接受组织决定。

一位海湾国家的代表表示，欧那密安抚过成员国，他说油价会在需求最终回升时反弹。但他坚称，如果OPEC减产，将会失去市场份额。

“达成最终决定之前，花了很多时间去说服其他人，”另一位代表说道。

多位分析师和石油行业高层曾指出，要等很多个月之后才会对美国的页岩油生产产生影响。

就连海湾国家的代表都说他们不相信欧那密押注不减产会有用。一位代表说：“如果他们真的是针对美国页岩油，这样的产量又能让美国页岩油厂商的脚步慢下来多少呢？”(完)