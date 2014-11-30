《全球汇市》瑞郎受瑞士公投结果影响下跌，商品价格走弱打压澳元

“现阶段，瑞士央行需要就利率采取行动，以创造一个刺激短期资本流出瑞郎的推动因素。”
在瑞士公投结束后，金价预计将下跌，加入油价和铁矿石价格下跌的行列。所有这些因素都让投资者没有兴趣去购买澳元等商品货币。
结果澳元兑美元 再度下探四年新低，从上周五尾盘0.85美元上方的水准下滑，最低跌至0.8449美元，触及2010年7月以来最低点。
澳元短线走势将取决于0100GMT时将出炉的中国制造业采购经理人指数(PMI)。路透访问的分析师预计11月中国制造业活动将因为需求乏力而小幅放缓。
澳洲本地周一也有一系列数据出炉，包括企业库存和获利，料将为周三将公布的第三季GDP数据提供线索。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2445 1.2450 -0.04 -9.46 1.3745
美元/日圆 118.83 118.61 +0.19 +12.85 105.30
欧元/日圆 147.88 147.67 +0.14 +2.18 144.73
美元/瑞郎 0.9666 0.9655 +0.11 +8.27 0.8928
英镑/美元 1.5633 1.5646 -0.08 -5.58 1.6556
美元/加元 1.1429 1.1413 +0.14 +7.62 1.0620
澳元/美元 0.8480 0.8509 -0.34 -4.86 0.8913
新西兰元/美元 0.7819 0.7849 -0.38 -4.72 0.8206
澳元/日圆 100.770 100.930 -0.16 +7.37 93.850
新西兰元/日圆 92.910 93.100 -0.20 +7.52 86.410
英镑/日圆 185.77 185.58 +0.10 +6.56 174.33
澳元/新西兰元 1.0837 1.0830 +0.06 -0.10 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 徐文焰/郑茵/白云/龚芳)