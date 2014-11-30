金砖国家：11月28日股汇市收盘纵览

路透12月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月28日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.78%，收报1,004.72点。
中国股市：沪综指收升2%续创逾三年新高，板块走势分化明显波动有所加大
香港股市：小幅收低，但内地在港上市股票扬升
中国汇市：人民币创两个月收盘新低，国际油价暴跌驱动大量油盘购汇
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收跌0.1%，报54,664.36点。
拉美汇市：拉美货币下挫，因油价下滑
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南非股市：收盘挫跌，在油价触及四年低点，重燃对全球经济放缓的担忧后，石化股Sasol重挫。指标Top-40绩优股指数 跌1.6%，报44,206点；综合指数 跌1.3%，至49,911点。
南非汇市：兰特兑美元跌至一周最低，因贸易逆差扩大
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印度股市：连续第三天上涨，并触及纪录高位；State Bank of India等银行股领涨大盘，此前印度政府表示，将削减对国有银行的持股。指标BSE股指 收高0.9%，报28,693.99点；NSE指数 收涨1.11%，报8,588.25点。
印度汇市：卢比下跌，连续第五周走贬，因美元全线上涨，以及对下周印度将降息的预期损及卢比人气。印度卢比兑美元 收报62.0250/0350，上日收盘价为61.8750/8850。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌3.2%，报974.27点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.89%，报532.43点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌3.6%，报50.4085卢布；卢布兑欧元 跌3.24%，报62.90卢布。(完)
(编译 白云; 审校 龚芳)