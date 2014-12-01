《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月1日

*工商时报：
--台湾行政院今召开临时院会，上午10时进行总辞程序，随即进入看守内阁，本周四行政院会将停开一次；行政院尚在进行中重大政策，如两岸货贸谘商、高铁财务改革、房地合一税、长照保险等四大政院力推政策，恐凭添变数。
--经济部水利署表示，1日起，包括新竹、苗栗、台中(北彰化)以及台南等四个地区，将实施第一阶段夜间减压供水措施，水情灯号将从绿灯同步调为〞黄灯〞，总计约287万用户夜间水量将变小。至于嘉南灌溉地区农作近期是否灌溉，水利署今日将开会拍板定案。
--九合一大选落幕，修正证所税大户条款呼声蠢动。立法院财委会周四将审查立委提案修正证所税大户条款草案，财政部上下积极备战，强调选后台股量能可望恢复正常，大户条款应如期实施，再作动态检讨。
--江宜桦内阁将进行总辞，除了财长张盛和与金管会主委曾铭宗动向，受公股金融圈高度瞩目之外，可靠消息人士指出，由于多家金控董座过去都是资深官员，不排除在此次内阁改组有被〞借将〞的可能性，原本预定在明年6月股东会董监改选，才会拍定的高层人事变动，现在恐会提前进行大搬风。
--台湾央行将于12月18日举行第四季理监事会议，市场预料利率将连14季不调整，其中，备受关注的房市管控，银行认为，观察目前房市量缩价跌趋明显，央行再推新管控的机率低。
*经济日报：
--立法院财委会本周将审查电子支付机构管理条例草案，行政院版与立委版本对决，包括资本额门槛、储值上限及余额宝业务等将是审查重点，多家业者摩拳擦掌、准备抢食千亿台币商机。
--台日生物药结盟，三菱来台找伙伴。台湾醣联将于12月3日与日本三菱集团在台举行“生物药开发座谈会”，醣联透露，已经邀请台湾的十余家生物药（蛋白质药）、抗体开发公司共襄盛举，可望组成“台日生物药产业联盟”，率先抢攻日本、大中华区市场。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 张喜良)