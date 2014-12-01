《全球重要经济事件一览表》--12月1日-12月8日

路透12月1日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
12月1日(一)
布鲁塞尔--欧元区财长会议，讨论2015年预算草案评估(1400)。
12月2日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔在华尔街日报CEO理事会年会上发表讲话(1315)。
洛杉矶--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德在一场关于经济成长以及减少监管书面工作推广会议中发表开幕及欢迎词。
美国布朗克斯--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就布朗克斯地区经济及增加就业机会的议题发表演说。(2000)
柏林--德国和法国的财长、经济部长及央行总裁在柏林会面。(1530)
悉尼--澳洲央行召开议息会议。
12月3日(三)
夏洛特--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表演说。(1730)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布经济形势褐皮书。(1900)
伦敦--英国财政大臣欧思邦发表秋季报告。
华盛顿--美联储理事布雷纳德和前美联储副主席科恩参加布鲁金斯学会主办的活动。(1900)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议。(至12月4日)
斯德哥尔摩--SvD Bank峰会(至12月4日)。瑞典财长Per Bolund和瑞典央行副总裁扬松将发表演说。
多伦多--加拿大2014峰会。加拿大央行总裁波洛兹将出席。
渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率。
12月4日(四)
达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表最新德州经济报告并评论货币政策。(0030)
华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在该行和财政部金融研究办公室主办的2014年金融稳定会议致欢迎词。(1330)
华盛顿--国际清算银行(BIS)经济顾问兼研究主管申铉松在布鲁金斯学会就金融稳定风险发表演说。(1430)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。会后将公布利率决议并举行记者会。
苏黎世--德国央行委员Andreas Dombret发表演说。(1700)
斯德哥尔摩--瑞典金融稳定报告。(0830)
日本高知--日本央行审议委员佐藤健裕对高知企业领袖发表演说。
12月5日(五)
华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在2014年金融稳定会议发表晨间主旨演讲(1345)，财政部金融研究办公室主任Richard Berner在午餐会发表演讲(1730)。
12月8日(一)
美国亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景及货币政策发表演说。(1730)
伦敦--英国央行金融政策委员会季度会议。
布威岛--挪威经济改变论坛。挪威财长Siv Jensen将发表演讲。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李婷仪 审校 张荻)