台湾政治：马英九辞去国民党主席，副主席吴敦义代理

路透台北12月3日 - 台湾国民党主席马英九周三宣布辞去党主席一职，为本次地方选举惨败负责。党主席职务由副主席吴敦义暂代。

国民党在发布的新闻稿中称，中常会今日无异议通过代理主席与代理秘书长职务案。由现任第一副主席吴敦义担任代理主席，另因中央委员会秘书长曾永权已请辞，遗缺由副主席洪秀柱代理。

一位不愿具名的党务系统发言人稍早指出，今日中常会选出代理党主席与代理秘书长后，新任的党主席及秘书长则将在明年1月间产生。 马英九已于昨日预告将辞去党主席职务。

国民党于本次选举丢失基隆市、台北市、桃园市、新竹市、台中市、彰化县、澎湖县、嘉义市、金门县共9个县市，执政版图自15席县市跳水至剩六席，结果明显劣于预期。民进党则自六席跳增至13席。