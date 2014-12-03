台湾政治：马英九辞去国民党主席，副主席吴敦义代理

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透台北12月3日 - 台湾国民党主席马英九周三宣布辞去党主席一职，为本次地方选举惨败负责。党主席职务由副主席吴敦义暂代。
国民党在发布的新闻稿中称，中常会今日无异议通过代理主席与代理秘书长职务案。由现任第一副主席吴敦义担任代理主席，另因中央委员会秘书长曾永权已请辞，遗缺由副主席洪秀柱代理。
一位不愿具名的党务系统发言人稍早指出，今日中常会选出代理党主席与代理秘书长后，新任的党主席及秘书长则将在明年1月间产生。 马英九已于昨日预告将辞去党主席职务。
国民党于本次选举丢失基隆市、台北市、桃园市、新竹市、台中市、彰化县、澎湖县、嘉义市、金门县共9个县市，执政版图自15席县市跳水至剩六席，结果明显劣于预期。民进党则自六席跳增至13席。
行政院长江宜桦已辞去阁揆，行政院也于周一完成内阁总辞，并进入〞看守内阁〞时期，期间将不做重大政策决定，直至新内阁产生为止。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。