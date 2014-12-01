《交易视点》不排除中国央行再降息，但流动性紧缺限制债市--中信证券

路透上海12月1日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，年内通胀水平料将维持低位，如果贷款名义利率在政策刺激下仍然下行较慢，为保持“适当的实际利率水平”，不排除央行采取进一步降息措施。但当前流动性供给仍然相对紧缺，并限制了市场表现。

对债市而言，短期内经济难言大幅改善，而政策亦有可能进一步放松，但在新股冲击不断、以外汇占款为代表的外生流动性大幅收缩以及机构杠杆普遍偏高的情况下，市场的进一步走强有赖于政策的跟进。

对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

中国央行时隔逾两年后重启不对称降息，自11月22日起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

**外生流动性持续低迷**

央行公布的数据显示，10月央行口径新增外汇占款仅20亿元，较金融机构口径少增640亿元；1-10月央行口径累计新增外汇占款7768亿元。

而自3月央行宣布扩大外汇市场人民币浮动区间并承诺“基本退出常态式外汇干预”以来，央行口径外汇占款累计减少111亿元（4-10月累计），大幅低于往年同期水平。

虽然央行通过MLF等操作先后向银行间注入流动性，但由于外汇占款渠道投放基础货币数量的大幅减少，同时受央行口径财政存款新增规模偏高的影响，预计10月末银行超储率为2.0%-2.1%，较9月末下降0.2-0.3个百分点。

**11月CPI料将维持低位**

食品价格高频数据显示，11月份CPI食品环比或将继续下跌，预计环比为-0.45%。虽然11月后半月农业部统计的农产品价格指数有所回升，但是从月度数据来看，环比仍下跌2.3%。

11月份商务部统计的食用农产品价格累计下跌0.44%，统计局公布的50大城市主要价格指数环比下跌0.55%。

从分项数据来看，水果、蛋类和水产品价格环比继续下跌，但跌幅有所收窄。此外，受国庆假期之后需求有所下降的影响，11月中上旬水果价格环比微幅上涨0.6%，涨幅较10月明显缩小。

从非食品来看，11月份汇丰PMI初值的购进价格指数回升了0.6个百分点，预计非食品价格环比也将相应的小幅反弹，预计非食品环比增速在0.2%附近。依据我们对食品和非食品的估计，预计11月份CPI同比在1.6%-1.7%之间。(完)