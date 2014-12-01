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货币新闻 | 2014年 12月 1日 星期一 10:03 BJT

芝加哥期市：美国谷物期货普跌，因美元走强

俄罗斯兽医和植物检疫监督服务局(VPSS)表示，正收紧谷物出口的规定，VPSS称此举将可能导致该国出口下降。

俄罗斯副农业部长周四表示，目前没有考虑任何谷物出口新规例的需要。副农业部长补充说，俄罗斯可能考虑对谷物出口实施浮动性关税，这是作为保障2015年国内供应的最后手段。

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 575.25 -3.25 -0.56% 542.55 72

CBOT玉米 385.25 -3.50 -0.90% 368.34 49

CBOT大豆 1011.50 -4.50 -0.44% 1020.58 43

CBOT稻米 $12.31 -$0.03 -0.24% $12.33 54

美国原油 $64.67 -$1.48 -2.24% $77.35 13

汇率

欧元/美元 $1.244 -$0.001 -0.10%

美元/澳元 0.844 -0.007 -0.87%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/孙茉莉; 审校 李婷仪)
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