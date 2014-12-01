《交易视点》中国降息提升离岸人民币信用债配置价值--中信证券

路透上海12月1日 - 中国中信证券 最新海外债券市场周报认为，在中国央行意外宣布非对称降息以后，市场对降低存款准备金率，甚至再次降息等抱有较高预期，因此是次降息后，国内企业离岸人民币信用债的配置价值提升。
报告称，国际油价暴跌加剧通缩风险，包括欧美日央行在内都在密切关注通胀低迷的问题。预计今年四季度乃至明年上半年全球经济都将延续低通胀、低增长格局。
对中国而言，国内经济的稳增长任务艰巨。但央行非对称降息后，市场对国内决策层进一步出台稳增长措施抱有较高预期。除降准、降息外，改变贷存比计算口径、放宽房地产营业税限制等亦在考虑之列，未来实体经济融资成本缓慢回落的大方向也更加明确。
建议在控制信用风险的同时，适当提高未评级国企债券及中低等级债券的配置比例。
**国内降融资成本和加大基建投资动作频频**
今年以来政府出台的一系列定向刺激政策的效果仅是昙花一现，对经济增长的帮助作用有限，实体经济融资成本高企的问题也并未得到有效解决。
因此，人民银行不得不在11月21日意外宣布非对称降息，将一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%，一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。同时结合利率市场化改革，将存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1调整为1.2倍。
除此以外，国务院于11月26日出台了《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会融资的指导意见》，加快推进粮食水利、交通、生态环保、健康养老等重大工程建设。
与此同时，国家发改委重大工程的审批工作也大幅提速。根据其网站重大工程栏目所披露的信息，自10月份以来发改委已经集中批复超过30个铁路、机场或港口项目，总投资超过1万亿人民币。
**欧元区通胀继续下行**
受能源价格大幅下降影响，11月份欧元区通胀继续下行。HICP通胀指数同比上升0.3%，较10月下降0.1个百分点，核心HICP同比增长0.7%，和10月基本持平。
由于欧元区越来越接近通缩边缘，市场预期欧央行可能会尽快采取更大力度的刺激措施，甚至可能将成员国国债纳入资产购买计划。
因此，上周欧元区主要国家国债收益率继续下行，周五德国10年期国债收益率降至0.70%，一周下滑7bp，法国10年期国债收益率上周跌破1%大关，周五收于0.98%，一周下行13bp。(完)
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(整理 李宏薇; 审校 林高丽)