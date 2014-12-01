台湾债市：指标10年债殖利率盘初微跌，交投观望午间标债结果

路透台北12月1日 - 台湾指标10年期公债103/13R 周一盘初殖利率微跌。交易员表示，反应美国10年公债殖利率跌至逾一个月新低及选后台股大跌等双重利多，早盘台债10年期主流券殖利率持续探低，但因午间标债变数仍在，令殖利率跌幅略显收敛。
市场人士指出，午间即将标售10年公债增额新券103/13R，且此前该券殖利率修正幅度已深，目前交投在1.58%下方的追价力道并不强，今日标债前交投料在1.56-1.59%区间盘整。
〞感觉会标在区间下缘，不会积极标了，目前利率有点太低了。〞一大型金融机构交易主管说。
另有证券业台债交易员指出，受到标债前夕交投气氛偏多影响，原先预估得标区间高位可能下修至1.60%，至于区间下缘则须视投标意愿而定，目前暂估区间下缘约在1.57%附近。
路透调查显示，短线台债交投随美债区间偏多整理，带动103/13R殖利率来到发行前交易期间相对低位，预计该期公债得标利率料落在1.58-1.62%间。
台湾股市周一开盘重挫，因执政的国民党在地方选举惨败，党内权力结构面临重整、内阁总辞，引发投资人失望性卖压出笼。本地时间10:04，大盘加权股价指数 跌0.58%，报9,133.77点。
美国指标和长期公债收益率上周五连跌第六个交易日，并创下两个月连跌，因去通胀迹象及月底买盘。指标10年期公债价格 尾盘上扬17/32，收益率报2.17%，盘中触及10月21日来最低的2.1658%。
预估指标公债今日标债前主要交投区间：
* 10年公债103/13R 发行前交易：1.57-1.59%
本地时间10:06时最新报价：
* 103/13期10年公债增额券发行前交易殖利率跌0.88基点报1.5777%，成交28.5亿台币。
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(记者 詹静宜; 审校 张喜良)