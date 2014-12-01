中国房地产：11月百城住宅均价环比跌0.38%，连跌七个月--中指院

路透北京12月1日 - 中国指数研究院发布的11月“百城价格指数”显示，11月百城住宅均价环比、同比继续下跌，环比下跌0.38%，为连续第七个月下跌，同比下跌1.57%。

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2014年11月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10,589元人民币/平方米，环比下跌0.38%，跌幅缩小0.02个百分点。

以下为中指院提供的报告全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2014年11月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10589元/平方米，环比下跌0.38%，为连续第7个月下跌，跌幅缩小0.02个百分点。从涨跌城市个数看，76个城市环比下跌，23个城市环比上涨，1个城市持平。

与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量较上月减少4个，其中涨幅在1%以上的有4个，较上月减少1个；本月价格环比下跌的城市数量较上月增加3个，其中跌幅在1%以上的有37个，与上月持平。同比来看，全国100个城市住宅均价与去年同月相比下跌1.57%，跌幅较上月扩大1.05个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为6975元/平方米，环比下跌0.37%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为18946元/平方米，环比在经历连续6个月下跌后，首次微幅上涨0.07%，同比上涨1.06%，涨幅较上月缩小1.09个百分点。

2014年11月，全国100个城市住宅均价连续第7个月环比下跌，本月跌幅继续收窄；十大城市住宅均价在连续6个月下跌之后首次出现微幅上涨。整体来看，随着各种利好政策相继出台，楼市出现回暖迹象，本月全国主要城市住宅价格跌幅继续收窄。

从政策层面看，11月21日央行发布了两年半以来的首次降息，这将成为市场加快库存去化的重要利器，楼市“暖冬”可期；从需求方面来看，多重利好政策的实施明显提振消费者信心，刺激购房者入市，本月成交量继续上升；从供应情况看，成交量的回升进一步带动房企推盘积极性，各类项目加速入市；从企业策略看，在高库存及年度销售目标的压力下，房企仍以降价跑量为主，全国主要城市住宅均价继续下行。

展望未来，“930”房贷政策放宽之后，两个月内央行再次对信贷政策进行调整，重在发挥其引导作用，将对明年甚至未来更长时期内市场走势发挥积极作用。目前虽然市场行情有所好转，但年内大部分城市高库存的现状仍未改变，未来“去库存”仍是楼市主旋律，短期内全国主要城市住宅价格仍面临下行压力。

**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**

2014年11月，100个城市中，住宅价格环比2014年10月上涨的城市个数为23个，较上月减少4个。涨幅居前十位的城市依次是：邯郸、西宁、上海、昆明、深圳、天津、柳州、威海、芜湖、淄博。其中，邯郸和西宁涨幅在2%以上；上海、昆明、深圳、天津涨幅在0.5%-1.2%之间；柳州、威海、芜湖、淄博涨幅在0.4%-0.5%之间。其他环比上涨的13个城市中，绵阳、唐山、合肥涨幅在0.2%-0.4%（含0.2%）之间；太原、长春等8个城市涨幅在0.1%-0.2%之间；青岛、无锡涨幅在0.1%以内。衡水住宅均价与上月持平。

2014年11月，住宅价格环比下跌的城市个数为76个，较上月增加3个。跌幅居前十位的城市依次是：中山、绍兴、日照、兰州、珠海、东营、鄂尔多斯、菏泽、秦皇岛、吉林。其中，中山、绍兴、日照跌幅在3%以上；兰州、珠海、东营、鄂尔多斯、菏泽跌幅在2%-3%（含2%）之间；秦皇岛、吉林跌幅在1.95%-2%（含1.95%）之间。其他环比下跌的66个城市中，南通、重庆（主城区）等27个城市跌幅在1%-1.95%之间；大连、杭州等22个城市跌幅在0.5%-1%之间；郑州、湛江等17个城市跌幅在0.5%以内。

**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**

2014年11月，百城住宅价格同比2013年11月下跌1.57%，跌幅较上月扩大1.05个百分点。100个城市中，有18个城市住宅价格同比上涨，上涨城市个数较上月减少4个。其中，保定、厦门涨幅在10%以上；石家庄、衡水、西宁、上海涨幅介于5%-10%之间；邯郸、合肥等10个城市涨幅介于1%-5%之间；深圳、泉州涨幅在1%以内。

2014年11月，100个城市中有82个城市住宅价格同比下跌，下跌城市个数较上月增加4个。其中，菏泽、三亚等10个城市跌幅在10%-18%之间；聊城、马鞍山等37个城市跌幅在5%-10%之间，较上月增加8个；贵阳、徐州等28个城市跌幅在1%-5%之间；镇江、廊坊等7个城市跌幅在1%以内。

**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**

根据百城价格指数对北京、上海等十大城市新建住宅的全样本调查数据显示，2014年11月十大城市住宅均价为18946元/平方米，环比在经历连续6个月下跌后，首次微幅上涨0.07%。具体来看，十大城市中环比上涨的城市有4个，依次为上海、深圳、天津、南京。其中，上海由于新推楼盘价位较高，住宅均价环比上涨1.18%，涨幅居十大城市首位；深圳、天津、南京涨幅在0.15%-1%之间；其余6个城市均不同程度下跌，重庆跌幅最大，环比下跌1.81%。

同比来看，十大城市平均价格上涨1.06%，连续第25个月上涨，涨幅继续收窄1.09个百分点。本月，十大城市中4个城市同比上涨，上涨城市个数与上月持平，其中上海上涨5.23%，涨幅居十大城市首位；南京、北京分别上涨3.14%和3.10%，位列其后；深圳同比上涨0.66%。其余6个城市均有不同程度下跌，杭州同比下跌10.08%，跌幅仍为最大。

**十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况**

根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本的调查，2014年11月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为26235元/平方米，环比上涨0.11%，同比由涨转跌，跌幅为0.13% ，是2012年9月以来首次下跌。

环比来看，2014年11月十大城市主城区二手住宅平均价格上涨0.11%，涨幅较上月扩大0.03个百分点。十大城市中，上海、深圳、成都和杭州环比上涨，其余六个城市环比下降。具体来看，上海上涨0.96%，涨幅最大；深圳上涨0.55%，成都和杭州的涨幅均低于0.3%；下跌的城市中，广州的跌幅最大，环比下跌1.60%；重庆跌幅为0.56%，北京跌幅为0.41%，南京、武汉、天津跌幅均在0.1%（含0.1%）以内。