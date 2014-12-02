港报财经评论：油价滑落苦了新兴市场--信报12月2日

油价滑落苦了新兴市场/习广思

上周全球油价跌至4年多低位，占全球40%石油产量的OPEC决定不减产，油价罕有地单日急跌10%，绝对称得上是恐慌性抛售。商品市场风起云涌，对新兴市场影响深远，个别财政实力不足的新兴国家特别是产油国，随时有赖债风险，如果再遇上美元急升、美息向上，相信未来两三年将一直困扰新兴股市。12个主要产油国组成的石油输出国组织（OPEC）上周四在维也纳经过讨论之后，决定维持每天3,000万桶的产量，即不会减产。纽约期油当天跌至每桶70.87美元，已跌至65美元。尽管依赖石油收入的成员国（以委内瑞拉为代表）主张实施减产，但沙地阿拉伯等国则希望维持目前的产量，OPEC成员难以就减产达成共识。

早于上周二及上周三，沙地等中东产油国已有官员放风说油价会找到平衡点，因而拒绝减产；然而，该决定仍为市场带来巨大震荡。原因在于沙地等中东产油国根本不在意油价下跌，反而更在意美国页岩气行业产能大增，令OPEC日后失去油价的主导权。伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh于11月28日表示，虽然油价处于较低水平，但不足以保证美国页岩油会大幅减产。事实上，美国的石油产量正经历过去30年来最迅速的增长。11月中，美国石油产量达到908万桶，是自1983年以来的最高数值，但石油产量不断提升，也为页岩油产业未来的命运埋下隐患，因为美国供应增多导致油价下跌，可能令页岩油产业没有利润空间。

目前美国页岩油生产成本每桶约60美元，当前的油价已经迫近其生产成本，油价下跌将导致一些开采商无法实现盈利。分析员认为，以沙地为首的中东产油国，正以清理美国页岩气边际产能为目标，阻止新增产能投入市场，期望2016年或之后，油价将再攀升。加上油商对冲需求大增，油价短期易跌难升，却苦了一众倚赖石油的能源生产国，包括马来西亚，令吉汇价昨天再度急跌，马股也跌了超过2%，是区内最差股市之一。俄罗斯更不用说，卢布汇价已跌至每美元兑52.55的历史低位。早前分析过，俄罗斯是新兴市场的最大风险因素，1998年的赖债事件随时可能重演。(B02)

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金价1,140美元好淡关键/苏子

由于瑞士“黄金公投”未获通过，此一利淡消息令到昨天亚洲市黄金兑美元裂口低开，并迅即跌至每盎斯1,150美元心理关口以下。但正当不少短线投资者正注视会否进一步考验今年的1,131.50美元低位之际，黄金兑美元却在触及1,142.60美元低位后成功止跌回稳，随后更加来个绝地反弹，收复上周五的1,167美元收市裂口，并且更回升至20天平均线阻力以上，一度触及1,184.30美元水平才受阻回落。

不少看淡的投资者因未有在亚洲市时段获利平仓，结果出现由赚变蚀的惨况。黄金兑美元已自上述高位回落至1,170美元水平，短线走势可说是极度波动，而且波幅亦十分惊人，如此惊人的波幅，已几可肯定，那些反应稍慢、欠缺炒作技巧以及心理质素欠佳的短炒者必定会成为输家了。由于黄金兑美元昨天未能借助利淡消息再创今年新低，并且更成功在欧洲入市后完全补回上周五的收市裂口，反映黄金兑美元接近1,140美元关口附近支持力非常强劲；因此，此关口跌不破，黄金兑美元不宜看得太淡。在不少看淡的投资者眼见跌不破关口便开始获利平仓的情况下，结果触发大规模的平仓买盘市而出现一个令不少人感到侧目的即市强劲反弹浪。

短线而言，由于昨天黄金兑美元已出现好淡通杀的情况，因此，若昨晚能显着保持在上周五的1,167收市价以上波动及收市，预料看好的投资者力量已可看高一线，稍后若能顺利突破20天平均线阻力收市，预料会再次挑战上周一直发挥明显阻力的50天平均线；反之，若昨天意外地以阴烛收市，预料上述的1,140重要支持关口便岌岌可危了，届时已不宜趁低吸纳。受到评级机构穆迪突然把日本债务评级向下调低一级至A1影响，使到昨天美元兑日圆触及119.14日圆的7年新高水平。但汇价触及此高位却来个反高潮掉头急挫逾百点子，故不少高追看120日圆目标的短线投资者均中伏。短线而言，只要美元兑日圆没有升回118.70日圆阻力以上收市，并且更回落至10天平均线支持波动，预料已见了短期重要顶部，一个大型调整市预料会一触即发。(B13)

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