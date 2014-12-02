港报财经评论：政治有乌云，港股势自困--经济日报12月2日

政治有乌云，港股势自困/林瑞芬

香港政治气氛转坏，看淡的投资者藉口还击，恒指昨跌2.6%至23,367；国指跌2.9%至10,818；大市成交额1,051亿港元，未能跟随热爆的中国内地股市，自困势无助无奈！中国内地股市火爆，上周连创成交额新高，投资者喜；但香港街头警民冲突火爆连场，投资者忧。香港政制一日在纷争中，大家真是要多些钻研A股，港股中期政治不稳，恐怕难有大作为。

就上周形势，就算跟升，也跟不足。上周推介的金隅 A股昨又下一城高涨2.7%至9.13人民币，而H股只涨0.6%至6.45港元。中国11月官方制造业PMI降至50.3，预期为50.5，逊预期。惟上周中国内地股市创出天量交投额后，投资者情绪仍然高涨，上证指数收报2,680，只微跌了0.1%。沪、深两市成交额昨报6,908亿港元，仍然偏高。平保 落实定向增发5.94亿H股，配售价每股62港元，筹资高达约368亿港元，配售价较上周五收市价65.05港元折让约4.7%，因筹备配售已久，消息一出，反释疑虑，刺激平保A股涨2.26%；H股价一度也跳升，惟受制港政治乌云拖累跌0.3%至64.85港元收市。有传阿里巴巴创办人马云及腾讯 主席兼行政总裁马化腾将参与平保的H股集资计划。

就平保配股事宜发表意见的德意志银行，报告指，由于平保配股是向6至10名专业机构及个人投资者进行，其包销协议亦对定价有一定指示，配股将稀释其新业务价值约6.5%，以及令每股帐面值增加约4.7%，并提升平保上半年偿付能力充足率22%至约209%，有助未来数年的业务发展。德银续指，平保因其银行及信托业务令人忧虑，近期表现逊于同业，相信配股有助释除短期风险，故维持平保“买入”评级，目标价84.1港元。Jefferies则指，就新业务价值及每股盈利而言，配股将带来7%左右的摊薄影响。相信平保估值仍然吸引，因其保险业务基本面强劲，予目标价90港元。美银美林估计是否配股将摊薄平保每股盈利7%，而净资产收益率也下降2%，但在每股资产值约增加4%，而每股内涵值就几乎没有变化。估计所筹资金部分用于投资平安银行新普通股及用于加强寿险资金，准备提升偿付能力。(B05)

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占中添沽压，国企可收集/余少文

“占中”升级累及港股昨日急挫，国企指数更跌穿11,000点，占中引发的跌市似乎没完没了，小心国指跌穿一万点，但乐观看则提供低吸机会。中国内地股市昨日先升后跌，国企指数更跌327点或2.9%，收报10,818点，成交额急增至315亿港元，是过去一年最大单日成交额，只有十四只主板H股逆市上升，大部分升幅不超过2%；而红筹指数跌135点或3%，收报4,398点，成交额78亿港元，25只成分股中只有北京控股 逆市微升。不管是恒生指数、国指还是红指，昨日开市已裂口下跌，并且拾级而下，当然是占中分子的“错”，因为学生们将行动升级，包围政府总部等，迫使警方再动用胡椒喷雾和水炮，加上事件难以结束，难免令人觉得香港“乱”，香港乱自然要沽货，大跌在开市前已是预期下跌，关键在于后市。若然以9月底催泪弹事件后的下跌走势而言，后市确实不用担心。

因为学生在9月底冲击政总令占中提前发生，当时出现催泪弹镇压，可惜镇压失败，国指当时便跌145点或1.4%，跌穿当时的牛熊分界线，最后在10,100点整固后，到上周更升越11,000点及高见11,227点，一个半月内由低位回升超过1,000点。若然今次又出现同样走势，或指数衰极也可守250天平均线。不过，9月底占中启动前，大市已调整近一个月，国指在9月初由高位11,440点跌至占中前，已跌超过800点，故坏消息浮现后，大市没有下跌太多便横行整固。但国指昨日出现放量下跌，短期宜继续守住100天平均线，指数11月在这线争持多个星期，由阻力位变成支持，只要守稳这线，短期再升机会颇高。

然而，目前的股市环境跟9月底大不同，因为央行近期减息令A股走高，若然A股调整，国指雪上加霜，可惜是上证综合指数出现“射击之星”和超买，似乎A股调整在即。至于中国推出沪港通兼且减息，似乎支持“CY”，但港府如未能解决占中事件，似乎会在领导人面前失分。(B06)

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