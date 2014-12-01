台湾货币市场：月初资金宽裕，年内短率料持稳

* 提存期底资金宽裕，月内资金不缺

* 短票需求集中年内，跨年利率持稳

* RP到期续作为主，持稳既有低位

记者 董永年

路透台北12月1日 - 台湾银行间短率周一持稳。资金调度人士表示，时序进入月初且近提存期底，银行均以微调积数为主，实际需求不高，难以消化市场游资。

他们指出，尽管市场资金偏多，但受限银行内部风险控制，能拆出跨年资金的银行相对稀少，因此月内的拆款利率料维持既有区间。

“多很多钱，很难消化。”一位公股银行交易员说。

另一票券商资金调度人士则称，今天无论民间还是银行的资金都很多，因此月内资金不易短缺，但对跨年资金调度需要保守因应。

本地时间11:50时：

--台币兑美元 走贬2.6分，报31.065。

--台湾加权股价指数 下跌0.59%，报9,132.51点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，同上日；今日区间暂落在0.388-0.420%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，上日为0.388-0.550%；两周拆款利率暂无成交。

**短票需求集中年内**

短票市场方面，票券商指出，旬底资金缺口普遍有限，发票量平平，年内与跨年的短票利率差距也与上周五相近，未进一步扩大。

票券商表示，由于多数银行暂时难以配置跨年资金，因此短票成交利率维持相对高位。跨年短票视天期长短不同，主要区间落在0.65-0.68%。有大型行库的买票利率则开在0.70%。

“有行库来电问要不要卖票，但都要年内的。”一位票券商资金调度人士说。

一公股银行交易员则称，目前还没有跨年短票的需求。

今日票券商与银行承作的自保短票落点以年内为主，主要成交在0.60-0.61%，跨年短票利率主要在0.65-0.68%，大区间在0.65-0.70%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.612%，上日在0.615%。

今日央行存单到期金额为2,405亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为9,773.2亿台币，落点为周二2,552.4亿、周三2,293亿、周四2,257.8亿、周五265亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为178亿台币，累积至周日超额准备为4,972亿台币、加计前期1%的超额准备为5,678亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一仍持在低位。资金交易人士称，月初资金情势较显宽松，而部分券商近日资金落点较少，交投多以到期续作为主，RP利率持稳既有区间低位。

市场调度人士指出，目前整体市场资金仍有余裕但不致偏滥，今日交割台湾银行4.4亿美元债并未对市场资金调度造成影响，投信、寿险端资金仍有找券需求，短线RP利率可望维持现有区间不变。

〞今天调度都很顺，都有到期续作。〞一位大型证券商交易员说。

另有票券商资调人士提及，目前新承作公债及公司债RP皆要求跨年天期，而跨年公债及公司债RP利率约较年内RP提高约2个基点，不过现阶段RP承作仍以到期续作为主，新承作部分仍偏少。

今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.65%，也大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。

今日交割台湾银行4.4亿美元外币债，且有南亚公司债还本领息24亿台币。