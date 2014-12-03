《交易人生》招行外汇大拿张治青：以东方智慧参交“易”之道

* 简化技术与方法，简化交易心境

* 明年人民币波幅或收窄至2%~3%

* 若经济出现“小阳春”则双向波动概率增加

* 以东方智慧，参交易之道

* 交易中最重要的能力是应变

作者 倪蔚丹

路透北京12月3日 - 十几载交易生涯，从美债到外汇，中国招商银行 金融市场部的资深交易员张治青曾因技术分析精湛而被同事誉为“剑宗”；现在的他则化繁为简，在中国外汇市场搏击风浪。问君何能尔，答案仅落于一个“易”字。

“易”，是简易，是变易；是简化技术与方法，简化交易中易变的心境。凭借于此，张治青看准并捕捉到自今年5月以来的这一波人民币升值行情。在复杂的国际形势、国内政策以及市场形势等多重不确定性下，将这一交易良机收归囊中看似简单，实则不易。

“从基本面角度来讲，可能有各种各样的信息在里面。但是如果我们回到技术图上来看，是非常简单的一个顺势的图，趋势非常明显。”他表示，近几年不断在技术与方法上做减法，因为放弃的逻辑越多，思路越开阔；放弃的指标越多，趋势越清唽。

看起来，他在本轮人民币行情中所用的指标的确很简单，即10天、20天、30天均线。当美元/人民币均线呈现空头排列，意味着美元趋势将稳定向下，而中国政策目标和市场条件等方面亦支持人民币在中长期维持稳定偏升值。因此，每当美元/人民币反弹至30日均线附近，他便加仓做空美元。

事实验证了他化繁为简后的结局是正确的。人民币汇率 在今年4月末贬至逾一年半低位，此后开启一波升势；到10月末，人民币升创逾八个月高位。

实际上，对“易”的理解贯穿张治青的整个交易过程。他认为交易最重要的不在技术上，而在过程管理。因为在交易过程中，不断有新信息和新变化涌现，交易员的心态和观点亦会随之变化，过程管理的核心就是心态。对交易而言，看对不是最重要的，做对才是最重要的。

“盈盈亏亏是交易的自然过程，本身交易的过程就是个概率分布。我更在意的是我的交易架构是不是简易的，我的观点是不是提炼的最大公约数。”他称，只要交易架构搭好，最终盈利是大概率事件即可。

**维稳基调下的窄幅双向波动**

目前市场的普遍共识是人民币汇率已接近均衡水平，这可能也是张治青认为的市场观点的“最大公约数”。

因为在他看来，维持汇率稳定是中国在经济新常态下保障资本输出、促进国际收支主动平衡的重要条件，有助于解决中国当前面临的投资放缓、高储蓄难以转为国内投资的问题。而人民币国际化亦要求人民币汇率保持相对稳定，在美元走强时不随亚洲货币竞贬。

“如果我们要做海外实业投资、证券投资，甚至各种区域的自贸区协定，包括APEC（亚太经合组织）中确定的中韩自由贸易区、甚至跟东盟的、甚至跟整个环亚太的自贸区，它需要的是什么呢？需要人民币稳定、升值。”他称。

在上述政策目标驱动下，人民币汇率走势今后将相对独立于美元指数，而更多依赖于中国经济数据、贸易顺差与国际收支主动平衡。

张治青判断，明年人民币对美元汇率将相对稳定，将继续围绕中间价呈现双向波动格局，但全年波幅可能较今年收窄至2%~3%。

“明年人民币汇率即期升值空间有限，高点可能在6.08元左右，全年波动幅度以2%可能性更大。”他认为。

自中国央行2005年7月启动汇改以来，人民币走出了将近10年的漫漫升值路。美国次贷危机爆发后，人民币升势一度陷于停滞，直到2010年6月19日，央行宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%。

**经济增长前景存变数**

不过，从今年经验上看，在央行对经济增长有把握的情况下，人民币汇率的波幅可能会有所扩大，这是明年的一个变数。尽管如此，维稳仍是明年人民币汇率的一大基调。

“如果明年二季度经济出现‘小阳春’，则人民币（围绕中间价）双向波动概率增加。”张治青认为，明年汇率走势的可能路径是：人民币在年初走升，随后人民币波幅将扩大，可能再走出一轮先贬后升的行情。

当前外部环境仍然错综复杂，包括美联储加息预期升温、日欧宽松力度有加，让新兴市场资金流动面临较大不确定性。不过张治青认为，市场对这些情况已经做出充分反映，外围动荡也很难令人民币汇率出现大幅波动。

他说，美元加息的预期已经被市场消化，其引致的资本外流对于基本面较差的新兴市场国家会比较明显；而美联储出现超预期大幅加息的可能性不大，进一步减小了人民币大幅贬值的压力。

“（中国）债券牛市，明年股票可能也是牛市。现在沪港通也好了、外国投资者也可以通过QFII来投资国内的债券市场。”他并指出，人民币作为高息货币，对资金的吸引力仍然较高。

另一方面，从息差的角度看，可能人民币会面临一些贬值压力，但这个压力可能更多体现在掉期点上，对即期汇率影响有限。此前美国利率期货走势已隐含明年9月加息预期，如果事实变化超出预期，可能会引起市场进一步波动，否则影响料有限。

**交易如是，人生亦如是**

纵使已为明年人民币的可能走势勾勒出一幅路径图，但张治青表示，市场风云变幻，研判后市并非交易中最重要的部分。交易作为一种过程管理，其管理的核心不是观点，而是心态。

论及交易的定义，答案因人而异，对应的交易中最重要的能力也莫衷一是。张治青则擅长以东方智慧，参交易之道。

在他看来，交易是对观点的假设检验。观点作为一种假设，要简单清晰，方才便于检验。相对应的，他认为交易中最重要的能力是应变，而不是预测。

“张老师一说话，就是教科书范儿。”有业内人士如是称赞他的专业素养。

张治青将交易所需的最基本要素归纳为一个体系：技术、方法、心态。在入市前通过基本面技术面分析等技术手段形成观点；再通过资金管理方法、头寸与仓位调整等方法对先前形成的判断进行假设检验；而要保证假设检验的过程管理不出问题，心态一定不能出问题。

“每个人的过程管理都不一样。两个交易员之间，最后拼的一定是心态问题。方法没有高下，观点也没有对错之分，最终是靠心态。”他指出。

而为了平衡交易中的心态，他学习了很多王阳明的心学、以及禅宗佛理，去庙里拜过师父，专门诵过佛经，甚至阅读物理和数学的书籍，这从他在微博上的汇评就可以看出其涉猎甚广。