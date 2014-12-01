《交易视点》中国转债市场近日关注年底收官之战和供给问题--中金

路透上海12月1日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，降息后，上周银行转债表现比预计的还要更好。其并重申，易涨难跌的市场中，回撤的底线是回归中性仓位，而把握板块轮动机会仍是获胜重点，转债市场近日关注收官之战和供给等问题。

转债市场作为小众市场，博弈因素是影响估值等的重要方面。年底收官之际，投资者心态分化明显。其中，业绩不佳者期待押注在弹性最大的转债上咸鱼翻身，加大转债配置力度。

而业绩超众者反而开始趋于保守，逐步将仓位向中性略偏高水平靠拢，以免出现意外回撤导致“煮熟的鸭子飞掉”。

供给方面，洛钼转债本周发行，由于上市定位无忧（110元以下的转债仅剩民生），加上资金面在IPO后有所缓和，建议投资者积极参与申购，股价和中签率是风险点。而歌尔和格力预计在年底阶段启动发行，尚无明确时间表。

公募基金投资可交换债得到监管机构公开确认。上周五的证监会新闻发布会上，证监会有关人士提到可交换公司债券是在《公司债券发行试点办法》监管框架下的创新产品，符合《基金法》第七十三条对基金财产投资标的的要求。

对基金合同已明确约定投资范围包括可转债的，基金管理人可以按照合同的约定投资公开发行可交换债，投资公开发行可交换债的比例等投资限制、估值核算原则、信息披露均应参照可转债，且投资比例应当与可转债合并计算。

当然，保险和QFII等能否投资可交换债仍无明确说法，但按照公司债的监管框架，原则上已经无实质障碍。我们期待首单公开发行版可交换债近期面世。

**继续中期看多转债市场**

我们在11月27日进行了中金转债市场2014年12月期调查问卷。从本期调查结果来看，投资者对于12月股市和转债市场的预期比11月时更加乐观，已经鲜有投资者看跌股市和转债市场。

对于中长期走势，投资者也表现得更加坚定看好，分歧不大。在大类资产上，认为股强债弱的投资者已经开始超过股债双牛的投资者。

相应的，在债券各子类品种中，看好转债的投资者继续大幅上升，俨然成为一致选择。非常一致的预期，加上伺机增持者似乎仍众，预示着转债估值有可能保持平稳甚至小幅扩张。

但过于一致的预期，结合股市巨大的成交量，短期市场是否已经到了高收益、高风险阶段值得思考。当然，我们看多转债市场中期逻辑仍无变化，仍坚持“易涨难跌的市场中，回撤的底线是回归中性仓位”，转债在大类资产配置中的重要性仍不言而喻。

我们重申传统金融资产价值重估的逻辑。目前中国走在正确的道路上，经济增长怪圈正在被打破，政府托底经济，但融资平台、房地产融资需求大为弱化，反过来使得货币政策放松，同时无风险利率下行、高收益非标供给下降，而传统金融资产供求关系正在重塑。

新常态才是正常态，从过去的“宏观热，微观冷”转变为“宏观稳，微观活”。所谓“微观活”包含两层含义，改革等释放制度红利并增加关注度，油价、融资成本等要素成本下降、过剩产能的输出有望使得企业盈利或将回暖。

央行货币政策今年回归基本面，同时着力防范尾部风险，但放松的趋势在继续，降息、降准仍是对这一放松趋势的确认。而打新“甜头”、沪港通分别从国内、海外吸引资金流入，而二级市场赚钱效应已经出现，存量资金博弈格局已经被打破。

传统金融资产供求关系好转表现为估值的不断抬升。“托底+有钱+关注度=牛市”，股指易涨难跌，底部逐步抬升，结构性行情继续。易涨难跌的市场中，回撤的底线是回归中性仓位，而把握板块轮动机会仍是获胜重点。

我们坚持的股市推动力排序仍是：情绪>估值（流动性）>业绩。“得新资金者得天下”，新入场资金的关注点就是市场的热点。而由于缺少业绩主线，题材股最容易调动市场情绪从而出现α机会。

我们坚持《行情进入新阶段》中的判断，股市风格转换开始出现，“大蓝筹+题材”仍是目前的较好选择，小盘股将在注册制、机构调仓、高估值等压力下分化，与调查问卷结果颇为相似。

**12月股市关注点**

就股市而言，12月份有如下问题需要我们关注：

1、融资融券本质是投资者加杠杆，过快的增长会否遭遇监管干预值得关注。融资融券是把双刃剑，涨时助涨，跌势助跌。如果出现监管干预，对短期资金流入将有负面影响；

2、各类机构都将进入年底收官之战，加上个人投资者和融资融券成为新增力量，市场板块异动可能增多；

3、周五银行股大涨，从交易异动数据上看，机构投资者是主要增持力量，这与此前中行大涨后机构和QFII纷纷卖出形成鲜明对比。机构开始对仓位配置进行“纠偏”，这会导致市场仍呈现结构性行情特征，叠加注册制的呼声，没有业绩支撑的小盘股将面临压力；

4、天量成交之后，加上推动大盘股上涨资金消耗巨大，资金如果入场步伐略慢或融资融券放缓，市场在冲高后出现阶段性休整的概率将增大；

5、降准等利好并未兑现，但赌降准只会输时间（时间问题），不会输方向；

6、大宗商品价格下跌导致通胀压力降低，政策放松阻力更小，石油石化、煤炭等板块仍是最大受害者，得益于成本降低的诸多板块受益；

7、本周关注11月份PMI数据以及即将召开的中央经济工作会议。无论如何，趋势性行情下，猜测拐点的意义不大，但如果出现放量滞涨等信号，鉴于市场累计了较高涨幅，可以考虑尝试小幅波段机会，中性仓位仍是回撤底线。

**市场回顾**

央行“意外”降息进一步激发股市热情，券商、保险、银行交替大涨带动股市，地产、有色、国防军工等其他权重板块同样表现不俗。

当周虽有新股发行，上证综指仍然一路高歌猛进，顺利突破2600点并站稳，涨幅近6%。值得注意的是，周五股市成交量创下历史新高。转债几乎全线走高，金融转债表现突出，转债指数收涨4%，估值略有抬升。（注：本期周报数据均仅统计到上周四！）

**个券点评**

我们在上周点评降息影响时，提到“降息导致银行转债的调整不具有持续性，只是与其他板块相比强弱有别。如果调整幅度过大，我们建议投资者逆向操作，开始转为关注增持机会”。

上周银行转债表现比我们预计的还要更好，方向上符合11月10日《行情进入新阶段》中的判断，市场风格转换已经开始且有望持续。转债在大类资产配置中博取超额回报的重要性已经无需赘述。

重申易涨难跌的市场中，回撤的底线是回归中性仓位，而把握板块轮动机会仍是获胜重点。如果市场继续上冲，可以考虑在放量滞涨信号出现后尝试小幅波段操作机会，毕竟过快的上涨对资金面的过度消耗（关注融资融券）是个风险点。

个券方面，维持之前的推荐组合：1、平安和银行转债（排序中行、工行、民生，中金行研收复1倍P/B的判断正在实现）；2、国金、东方、徐工等题材转债；3、歌华和南山等促转股意愿强转债；4、齐峰、通鼎等小盘转债。久立、长青等流动性已经很差。

热点个券：最后我们对油价下跌影响、存款准备金及中行转债套利机会再现等做以简要分析，供投资者参考。(完)