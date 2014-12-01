《全球汇市》美元兑日圆触七年多高位，瑞士公投结果推低瑞郎兑欧元

“现阶段，瑞士央行需要就利率采取行动，以创造一个刺激短期资本流出瑞郎的推动因素。”
黄金与原油价格下跌令投资者没有兴趣买入澳元等商品货币，中国低迷的数据也毫无助益。
结果澳元兑美元 再度下探四年新低，从上周五尾盘0.85美元上方的水准下滑，最低跌至0.8416美元，触及2010年7月以来最低点。澳元最新报0.8444美元，下跌0.7%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2446 1.2450 -0.03 -9.45 1.3745
美元/日圆 118.91 118.61 +0.25 +12.92 105.30
欧元/日圆 148.00 147.67 +0.22 +2.26 144.73
美元/瑞郎 0.9670 0.9655 +0.16 +8.31 0.8928
英镑/美元 1.5607 1.5646 -0.25 -5.73 1.6556
美元/加元 1.1441 1.1413 +0.25 +7.73 1.0620
澳元/美元 0.8435 0.8509 -0.87 -5.36 0.8913
新西兰元/美元 0.7801 0.7849 -0.61 -4.94 0.8206
澳元/日圆 100.300 100.930 -0.62 +6.87 93.850
新西兰元/日圆 92.760 93.100 -0.37 +7.35 86.410
#VALUE!
澳元/新西兰元 1.0806 1.0830 -0.22 -0.39 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/郑茵/李婷仪/王颖/徐文焰；审校 龚芳/白云/戴素萍/李春喜)