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亚洲 | 2014年 12月 2日 星期二 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--12月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段      预估值       前值
    
    12月2日(二)
    
    0030  澳洲建筑许可                                      10月         +5.0%     -11.0%
    0030  澳洲民间住宅许可                                  10月           --       -2.3%
    0030  澳洲经常帐(亿澳元)                              第三季     赤字136.5    赤字137
    0330  澳洲央行利率决定                                  12月         2.50%      2.50%
    0130  日本加班工资                                      10月           --       +1.6%
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                          11月          61.0       61.4
    1000  欧元区生产者物价(较前月)                          10月         -0.3%      +0.2%
                      (较上年同期)                                       -1.3%      -1.4%
     --   美国国内汽车销售年率(万辆)                        11月         1,670      1,646
    1445  美国ISM纽约企业活动指数                           11月           --       657.2
    1500  美国建筑支出(较前月)                              10月         +0.6%      -0.4%
    1500  美国IBD经济乐观指数                               12月           --        46.4
    2100  韩国外汇储备(亿美元)                              11月           --     3,637.2
    2230  澳洲AIG服务业指数                                 11月           --       43.60
        
     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       现值      预估值
  
    12月1日(一)
    0000  韩国汇丰/Markit制造业PMI                          11月          49.0        --        
    0000  韩国出口(较上年同期)                            11月初值       -1.9%      +2.8%      
              进口(较上年同期)                                           -4.0%      -2.1%      
              贸易收支(亿美元)                                        顺差56.1        --      
    0030  澳洲企业库存                                     第三季        +0.7%      +0.2%      
    0030  澳洲企业总获利                                   第三季        +0.5%      -1.2%      
              企业税前获利                                              +10.2%        --      
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                     11月          52.0        --        
    0830  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                     11月          52.1       54.5       
    0845  意大利Markit/ADACI制造业PMI               　      11月          49.0       49.4       
    0850  法国Markit制造业PMI                               11月          48.4       47.6       
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                           11月          49.5       50.0       
    0900  意大利国内生产总值(GDP)(较上季)                第三季终值      -0.1%      -0.1%      
                                 (较上年同期)                            -0.5%      -0.4%      
    0900  欧元区Markit制造业PMI                          11月终值         50.1      50.4       
    0930  英国消费者信贷(亿英镑)                            10月       增加10.87 　增加9.0   
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                                     增加14.96   增加17.5  
          抵押贷款批准件数(千件)                                        59,426      59,500     
          M4货供额(较前月)                                              -0.1%         --       
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                          11月         53.5        53.0       
    1430  加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季节调整)    11月         55.3         --        
    1445  美国Markit制造业PMI                             11月终值       54.8         --        
    1500  美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                    11月         58.7        57.8 
                                投入物价分项指数                         44.5        52.0 
                                就业分项指数                             54.9         --        
                                新订单分项指数                           66.0         --        
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)                   11月         -0.2%       持平      
                               (较上年同期)                              +0.1%      +1.2%
    
    11月30日(日)
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)                     第三季         +5.5%        --        
  
 (完)
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