主要国家经济指标预测--12月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月2日(二)
0030 澳洲建筑许可 10月 +5.0% -11.0%
0030 澳洲民间住宅许可 10月 -- -2.3%
0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第三季 赤字136.5 赤字137
0330 澳洲央行利率决定 12月 2.50% 2.50%
0130 日本加班工资 10月 -- +1.6%
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 61.0 61.4
1000 欧元区生产者物价(较前月) 10月 -0.3% +0.2%
(较上年同期) -1.3% -1.4%
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 11月 1,670 1,646
1445 美国ISM纽约企业活动指数 11月 -- 657.2
1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +0.6% -0.4%
1500 美国IBD经济乐观指数 12月 -- 46.4
2100 韩国外汇储备(亿美元) 11月 -- 3,637.2
2230 澳洲AIG服务业指数 11月 -- 43.60
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
12月1日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 11月 49.0 --
0000 韩国出口(较上年同期) 11月初值 -1.9% +2.8%
进口(较上年同期) -4.0% -2.1%
贸易收支(亿美元) 顺差56.1 --
0030 澳洲企业库存 第三季 +0.7% +0.2%
0030 澳洲企业总获利 第三季 +0.5% -1.2%
企业税前获利 +10.2% --
0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 52.0 --
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 11月 52.1 54.5
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 49.0 49.4
0850 法国Markit制造业PMI 11月 48.4 47.6
0855 德国Markit/BME制造业PMI 11月 49.5 50.0
0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季终值 -0.1% -0.1%
(较上年同期) -0.5% -0.4%
0900 欧元区Markit制造业PMI 11月终值 50.1 50.4
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加10.87 增加9.0
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加14.96 增加17.5
抵押贷款批准件数(千件) 59,426 59,500
M4货供额(较前月) -0.1% --
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 53.5 53.0
1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季节调整) 11月 55.3 --
1445 美国Markit制造业PMI 11月终值 54.8 --
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 11月 58.7 57.8
投入物价分项指数 44.5 52.0
就业分项指数 54.9 --
新订单分项指数 66.0 --
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 11月 -0.2% 持平
(较上年同期) +0.1% +1.2%
11月30日(日)
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 +5.5% --
(完)