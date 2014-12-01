中国货币市场：供需平衡回购利率全线下跌，唯进入12月机构趋于谨慎

路透上海12月1日 - 中国银行间市场周一质押式回购利率 全线下跌，隔夜及七天品种跌幅均超过10个bp，国开行等主要机构融出资金量尚可，早间资金基本能供需达到平衡。

交易员并表示，随着年底来临，考虑到存款保险制度将要实施，以及同业存款可能会纳入存贷比考核等多种压力，机构或会较此前更为谨慎，提高各自备付水平，央行有必要以更多数量工具来支持流动性。

“今天大多数现在都平了，国开那边，你报多少都给，也没减量。”华东一商业银行交易员称。

她认为，存款保险制度要推进，同业存单也可能会纳入存贷比，意味着要缴纳准备金，以及年底现金备付等压力下，进入12月市场可能会较此前谨慎，央行在降息以后，是否会以数量型工具跟进，以保证流动性维持在宽松水平很重要。

“如果只用价格工具，降准这些数量工具一直不兑现的话，年底万一(资金市场)有个风吹草动，会很紧张的。”她称，就拆入期限来看，她倾向于14天以内品种都有配备，而不再仅靠隔夜滚动。

中国的存款保险制度终于在千呼万唤中揭开了最后的面纱，国务院法制办周日发布存款保险条例征求意见稿。征求意见稿规定，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。

上海一商业银行交易员也表示，按照新股发行程序，本月底应该还会有一批新股发行推出，以及此前央行9月份操作的MLF(中期借贷便利)到期是否展期，都令市场关注，本月财政存款会投放，但也要到年底，目前关注的是，明日公开市场上央行是否会在暂停正回购操作后，顺势推出逆回购。

最近一个周期数据显示，11月末一批的新股申购累计冻结资金规模达11,152亿元人民币。

上周央行在公开市场动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。央行在价格政策工具上已祭出降息的“终极大招”，而随着正回购的停做，未来货币政策在数量工具的想象空间亦被打开。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6202 2.7253 -10.51

七天 3.3404 3.4814 -14.10

14天 3.9462 4.0899 -14.37

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.2000 2.1000 +310.00

七天 5.0350 4.1500 +88.50

14天 4.8800 4.0050 +87.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6800 2.6800 +0.00

七天 3.3500 3.4500 -10.00

14天 4.2000 4.0000 +20.00

Shibor

其中:隔夜 2.6460 2.6080 +3.80

七天 3.3540 3.3220 +3.20

三个月 4.1751 4.1695 +0.56