中国证券：私募基金少数派尝试微信朋友圈众筹，两天销2,300万元

路透上海12月1日 - 中国网络社交圈微信的影响力正越来越受到传统金融业的关注。中国私募基金业的初创业者--少数派上周末利用微信朋友圈尝试新基金众筹，虽然每位客户认购门槛高达100万元人民币，但两天内已有15名投资人承诺认购2,300万元。

少数派在上周五下午发出其新基金销售的广告帖，启动为期三天的微信朋友圈众筹。截止周日晚，该帖被转发200多次，有3,600多人阅读。在承诺认购的15位投资者中，有近一半是少数派公司的新客户，这些新客户是通过各自的朋友圈才了解到该产品，例如通过同学的邻居和朋友、或是亲戚的领导。

少数派执行董事总经理周良对路透表示，“我们一直想做行业创新，这次我们做了两个尝试，一个是产品创新，另一个是营销渠道创新。”

少数派计划非公开销售国内首只投资于新三板做市企业的开放式私募基金，投资目前新三板70多家有做市机制的新三板公司，每半年开放一次申赎。而此前投资新三板的私募基金，往往是期限为三至五年的封闭式基金。

“这些做市公司在新三板质地最好，未来最有可能转板，而且估值便宜，他们与创业板同类公司的估值有5-10倍的差距。”周良介绍说。

但私募投资基金是小众产品，抓住目标客户还需营销上的努力。他指出，此次众筹是公司专门针对微信朋友圈的营销策略，从帖子的内容及发布时间，都专门为符合网络社交圈特点而设计。例如仅10个字的标题却反映了牛市和新三板两个当前投资热点；内容简单精要，仅545个字却表达出14个要点。

中国私募投资基金监管办法要求，私募基金管理人不得通过报刊电台等公众传播媒体及手机短信、微信等方式向不特定对象宣传推介。不过证监会新闻发言人曾解释，该规定并不禁止通过讲座、手机短信、微信等，向事先已了解其风险识别能力和承担能力的特定对象宣传推介。朋友圈的推介，恰好是符合“特定对象”的规定。

周良坦承，目前微信朋友圈营销模式在私募基金业还只是一个尝试，未来可能出现更为专业和精准的模式，但网络社交圈的能量不容忽视。

“朋友圈的能量是很大的，每一个人都可能有100个朋友，朋友又有朋友，几何级爆发的能量相当巨大。”他感叹，“培养一个朋友圈，是你的财富。”

中国互联网巨头腾讯 旗下微信是中国最大的网络社交群之一，二季末微信及WeChat的合并月活跃账户达4.38亿。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)