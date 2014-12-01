中国汇市：人民币开低于6.15元后贬幅收窄，大行结汇对抗购汇需求

* 人民币早盘低开于6.15元整数关口

* 中间价和离岸人民币续跌，PMI数据不佳

* 境内客盘购汇需求旺盛，大行结汇限制贬势

路透北京12月1日 - 中国人民币兑美元 周一低开于6.1500元后贬幅有所收窄。中间价连续两天下跌、离岸人民币继续走弱、PMI数据不佳，都使境内客盘购汇需求延续旺盛趋势，但大行结汇限制了贬势。

“大行结汇蛮多的。购汇还是延续降息前后的势头，最近购汇都不少。”一股份行交易主管称，大行结汇有监管层反向干预抑制贬值的可能性，这种方向差异也是今早成交量较大的原因。

一中资大行交易主管认为，从贸易项看，当前外贸企业的结汇还是较为平稳，因此即便人民币对美元近期出现明显的贬值趋势，也并不担心会演化为资金外逃。

“出口还是保持比较高水平的增速，资金流动比较均衡，这跟之前大规模流入当然是有明显区别的。”他并认为，明年一季度可能受季节因素有资金流出压力，人民币对美元可能会延续走弱，但对一篮子货币则可能相对稳定一些。

北京时间12:22，人民币兑美元即期报6.1469元，上日收报6.145元。今日人民币兑美元中间价 为6.1369元，上日中间价为6.1345元。

受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化。这表明制造业扩张动能进一步放缓，经济下行压力依然很大。

全球汇市方面，美元兑日圆周一触及七年多高位；同时瑞郎兑欧元下挫，因瑞士选民否决了迫使央行增加黄金储备的动议。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2590/40，上日尾盘为6.255。

北京时间12:25，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1577/97元，上一交易日尾盘报6.1599元。