《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月1日-5日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》中国制造业动能放缓中小企业经营恶化，宽松政策料续加码

受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化。这表明制造业扩张动能进一步放缓，经济下行压力依然很大。

--中国数据：11月官方非制造业PMI微升，需防范输入性通缩压力

中国11月官方非制造业PMI(采购经理指数)微幅回升，其中从业人员指数虽环比上升、但仍处在50下方，新订单以及预期指数均有回落。受新业务和就业等指数持续在扩张区域推动，汇丰11月中国服务业PMI微幅上升。

--中国政策：中央改革领导小组审议农村土地征收、宅基地制度改革试点意见

中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第七次会议，审议了《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》，审议通过了最高人民法院设立巡回法庭试点方案和设立跨行政区划人民法院、人民检察院试点方案。

--中国政策：加大支持农村金融，更大范围推广中关村试点--国务院

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议，决定加大对农村金融的税收支持，将两项已经执行到期的税收政策延长至2016年12月31日，并提高享受税收优惠的农户小额贷款限额至10万元。

--中国经济：财政部公布30个政府和社会资本合作模式示范项目，总投资1,800亿元

中国财政部周四公布天津新能源汽车公共充电设施网络等30个政府和社会资本合作模式（PPP）示范项目，总投资规模约1,800亿元人民币，涉及供水、供暖、污水处理、垃圾处理、环境综合整治、交通、新能源汽车、地下综合管廊、医疗、体育等多个领域。

--中国经济：加快重大工程项目建设，今明两年启动沿海核电工程--发改委

为缓解经济下行压力，中国加快增加公共产品有效供给方面投资。国家发展和改革委员会周四表示，将加快七个重大工程包项目前期工作和建设进度，今明两年并启动沿海核电工程；同时，强化重大工程后续项目储备管理，适时推出其他领域的重大工程包。

--中国经济：国企改革顶层设计近完成，方案料以“1+N”形式公布

时近年末，中国全面深化改革重头戏之一的国资国企改革进程颇受关注。中国证券报周二引述权威人士称，目前在与国企改革有关的改革意见中，顶层设计方面有八个改革方案正在抓紧研究制定，此外还有34项具体措施，这些方案可能以“1+N”形式发布。

--中国房地产：不动产登记条例最快年内出台，明年有望全面推行

中国不动产登记又有新进展。中国证券报周二称，该登记条例征求意见已结束，最快可在年内出台。另外，此前在多地开展试点的登记工作，明年也有望全面推开。

--中国房地产：11月百城住宅均价环比跌0.38%，连跌七个月--中指院

中国指数研究院发布的11月“百城价格指数”显示，11月百城住宅均价环比、同比继续下跌，环比下跌0.38%，为连续第七个月下跌，同比下跌1.57%。

--路透调查：金融机构固定收益部门对明年降息降准预期全面打开

2014年第12期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，中国央行12月料维持当前存款基准利率不变，但降准预期浓厚，预测当月大型存款类机构法定存款准备金率会维持在20%的机构数比例，年内首次不足五成。拉长时间段来看，未来三个月内，降息降准预期均强劲。

--《分析》中国公开市场空窗期宽松预期不减，降准料先降息一步

祭出降息大招后，中国央行本周公开市场以静制动，全周净投放300亿元人民币。常规操作的空窗，并未减轻市场对降准和继续降息等放松政策的预期，并且多数人更倾向于降准将先于降息。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《分析师观点》中国出台存款保险制度，为推进利率市场化的重要基础

中国的存款保险制度终于在千呼万唤中揭开了最后的面纱，国务院法制办周日发布存款保险条例征求意见稿。征求意见稿规定，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。

--《分析师观点》中国银监会允许理财资金直接投资，但投资股市门槛未变

中国银监会近日就商业银行理财业务监管办法征求意见，拟允许商业银行以理财产品的名义独立开立资金账户和证券账户等相关账户，鼓励理财产品开展直接投资。不过需要明确的是，此次发布的监管办法，并未涉及调整银行理财投资股市的门槛，目前仍然只有高净值客户、私人银行客户及机构投资者可以做。

--中国金融：金融资产管理监管办法要求集团母公司资本充足率不低于12.5%

中国银监会等五部委日前下发金融资产管理公司监管办法，规范商业化转型后的金融资产管理公司监管。在资本充足性管理方面，要求集团母公司及附属金融类法人机构应当分别满足各自监管机构的单一资本监管要求，其中集团母公司资本充足率不得低于12.5%。

--中国外汇：国泰君安领跑券商破冰外汇市场，金融市场改革再进一步

中国金融市场改革再下一城。两位消息人士周三对路透表示，中国大型券商--国泰君安证券公司已获国家外汇管理局批准，可经营结售汇业务，这是中国首家券商机构获准经营此项业务。

--中国期货：中金所外汇期货方案已上报，明年有望推出--报载

上海证券报周四报导引述知情人士称，中国金融期货交易所正在积极准备外汇期货上市，相关方案已上报证监会，争取明年推出。

--中国金融：鼓励资产证券化产品在交易所发行并推进多元化发展--银监会

中国银监会副主席阎庆民近日在一座谈会上表示，将从多方面推进信贷资产证券化，包括鼓励资产证券化产品在证券交易所发行、不断扩大发起机构与投资者范围、并推进基础资产类型多元化发展等。

--中国金融：银行不良贷款规模将呈上升趋势，江浙地区属重灾区--调查报告

中国东方资产管理公司调查报告称，受宏观经济环境、社会信用环境、监管因素以及银行自身因素等多方面的影响，中国商业银行不良贷款规模将呈现上升趋势，地区层面东部沿海尤其是江浙地区依然属于不良贷款的重灾区，并且预计在未来两年仍旧维持此态势。

--中国反腐：证监会投资者保护局局长李量涉嫌违法违纪，正接受组织调查

中国证监会网站周一稍晚刊登消息称，证监会投资者保护局局长李量涉嫌违法违纪，目前正接受组织调查。

--中国证券：中证金公司自周一起推出转融券约定申报及其展期

中国证券金融股份有限公司自周一起办理转融券约定申报及其展期业务，现有73家已参与转融券业务的证券公司均可参与。这种半议价模式，将有助于沪深两市转融券业务的规模壮大。

--中国保险：安邦保险集团获准增资319亿元，注册资本远超国内大险企

近年来在国内外斥巨资大举并购的中资保险企业--安邦保险集团，近日获中国保监会批复，注册资本由300亿元人民币增至619亿元，远超过国内业务能力排名居前的大保险公司，例如中国人保集团、中国人寿、中国平安等。

--中国个股：安邦保险举牌民生银行5%股权，未来12个月内视情况增持

中国首家民营银行--民生银行周二公告称，安邦保险集团股份有限公司及其关联企业首次举牌，已持有民生银行5%股份。安邦未来12个月内将视情况决定何时增持及具体增持比例。 ========================================================================== 【行业/公司】

--中港个股：工行境外优先股三个币种股息率均为6%，人民币占逾三成

全球最大商业银行--中国工商银行周四公告，计划发行的境外优先股中，人民币币种规模120亿元，占比超过三成；美元29.4亿元，欧元6亿元，各币种股息率均为6%。

--中港个股：中国平安定向增发H股筹368亿港元，成香港最大规模增发之一

中国第二大寿险公司--中国平安周日晚间公告称，已根据股东大会授权，将定向增发5亿9,405.6万股H股，预计募集资金约368.315亿港元，成为港交所历史上最大规模的定向增发之一。

--中国个股：申银万国吸收合并宏源证券即将实施，宏源下周三起停牌

有望成中国券商业最大规模重组案例的申银万国吸收合并宏源证券，即将进入实施阶段。宏源证券周三公告称，公司股票将从下周三（10日）起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。

--中国个股：上海电力称正就意昂意大利资产的潜在收购进行前期沟通

对于外界有关参与巨额并购的报导，中国上海电力股份有限公司周三回应称，正就德国最大公用事业公司意昂旗下意大利资产的潜在收购进行前期沟通。

--中港个股：南北车合并方案初稿确定，力争明年上半年完成--报载

中国证券报周四引述公司相关人士消息称，中国北车和中国南车的合并方案初稿已完成，初步决定由中国南车增发收购中国北车资产，中国北车将退市处理。目前各项工作正在紧锣密鼓推进中，力争明年上半年之内完成合并事宜。

--企业结盟：小米携手京东等中国公司向美国MISFIT投资4,000万美元

全球第三大智能手机厂商小米科技携手其他几家中国公司，对美国可穿戴设备初创企业Misfit投资4,000万美元，这是小米首次投资美国移动设备生产商。

--中国个股：达安基因等三公司检测试剂产品获批投入埃博拉疫情防控

中国埃博拉病毒检测试剂产品获批投入疫情防控。国家食品药品监督管理总局近日称，已批准中山大学达安基因股份有限公司等三家公司生产的检测试剂产品用于疫情防控应急储备，为中国诊断埃博拉病毒和防控疫情提供了关键技术保障。

--中国个股：碧水源拟定向增发筹近80亿元，有望成创业板再融资新记录