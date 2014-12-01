《路透晚报》--12月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国制造业动能放缓中小企业经营恶化，宽松政策料续加码

受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化。这表明制造业扩张动能进一步放缓，经济下行压力依然很大。

--《分析师观点》中国出台存款保险制度，为推进利率市场化的重要基础

中国的存款保险制度终于在千呼万唤中揭开了最后的面纱，国务院法制办周日发布存款保险条例征求意见稿。征求意见稿规定，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。

--中国房地产：11月百城住宅均价环比跌0.38%，连跌七个月--中指院

中国指数研究院发布的11月“百城价格指数”显示，11月百城住宅均价环比、同比继续下跌，环比下跌0.38%，为连续第七个月下跌，同比下跌1.57%。

--路透调查：金融机构固定收益部门对明年降息降准预期全面打开

2014年第12期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，中国央行12月料维持当前存款基准利率不变，但降准预期浓厚，预测当月大型存款类机构法定存款准备金率会维持在20%的机构数比例，年内首次不足五成。拉长时间段来看，未来三个月内，降息降准预期均强劲。

--香港社会：占中示威者与警方爆发冲突，政府总部暂停开放

数以千计香港占中示威者与警方在政府总部外面爆发冲突后，迫使港府总部周一暂时关闭。抗议者包围金钟海富中心，与警方对峙。政府总部、立法会及多家商店上午都被迫关门。

--香港数据：10月零售销售货值增速放缓至1.4%，占领行动打击消费意欲

香港政府统计处周一称，10月零售销售货值及货量按年分别升1.4%和4.3%，增速较上月放缓，反映占领行动打击消费意欲。香港财政司司长曾俊华周一并表示，占领运动若持续下去，担心会进一步削弱投资和消费信心，继而影响收入增长和就业市场。

--《综述》台湾国民党地方选举一败涂地，两岸经贸往来恐停滞不前

台湾国民党于周六地方公职选举遭逢重大挫败，行政院长请辞获准、内阁将全面改组。政治观察家认为，此次选举结果影响深远，不仅对2016年的总统选举产生基本变化， 也对两岸关系影响重大。

【金融】

--中国金融：金融资产管理监管办法要求集团母公司资本充足率不低于12.5%

中国银监会等五部委日前下发金融资产管理公司监管办法，规范商业化转型后的金融资产管理公司监管。在资本充足性管理方面，要求集团母公司及附属金融类法人机构应当分别满足各自监管机构的单一资本监管要求，其中集团母公司资本充足率不得低于12.5%。

--两岸金融：金管会主委称年底两岸金融三会将如期举行

尽管面临内阁即将改组，台湾金管会主委曾铭宗周一表示，两岸银行、证券和保险“金融三会”已行之多年，双方轮流举办已成为固定惯例，目前三会时间已确定落在12月24-27日，此次讨论并未涉及政策性相关的议题。

--中港个股：中国平安定向增发H股筹368亿港元，成香港最大规模增发之一

中国第二大寿险公司--中国平安周日晚间公告称，已根据股东大会授权，将定向增发5亿9,405.6万股H股，预计募集资金约368.315亿港元，成为港交所历史上最大规模的定向增发之一。

--中国新债：南京银行周四将招标发行至多50亿元二级资本债，期限10年

中国南京银行股份有限公司周一公告，将于周四(4日)在银行间债市招标发行至多50亿元人民币固息二级资本债，期限10年。

--中国企业：国寿海外冲出香港向东南亚市场扩张，明年新加坡首设据点

中国人寿保险集团的海外分支--中国人寿保险（海外）股份有限公司周一称，公司计划冲出香港向东南亚市场扩张，首先在新加坡设立机构从事寿险和资产管理业务。

【固定收益】

--中国货币市场：供需平衡回购利率全线下跌，唯进入12月机构趋于谨慎

中国银行间市场周一质押式回购利率全线下跌，隔夜及七天品种跌幅均超过10个bp，国开行等主要机构融出资金量尚可，早间资金基本能供需达到平衡。

--中国债市动态：现券变动有限IRS微涨，宽松预期不减机构持仓观望

中国银行间债市周一早盘现券变化不大，IRS(利率互换)略有上行。交易员表示，虽然资金面较上一交易日明显缓和，且宏观数据显示经济下行压力不减，宽松政策预期依旧难消，不过随着年尾临近，机构现券交投积极性不高，多暂选择持仓观望。

--中国债市：财政部周四将进行600亿元国库现金定存招标，期限三个月

中国财政部周一公告，将于周四(4日)进行今年第11期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量600亿元人民币，期限三个月。

--中国债市：信用债估值多数小涨，幅度在1-2个BP--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，各期限信用债估值止住此前连续跌势，今日多数小幅上涨，幅度在1-2个基点(bp)。

--新债招标：中国国开行一年固息债中标收益率3.5429%--业内人士

业内人士周一透露，中国国家开发银行上午招标的一年期固息债，中标收益率为3.5429%，投标倍数为2.97倍。

--新债招标：中国农发行三年债收益率3.8093%，五年3.9548%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三期固息增发债中，三年品种中标收益率为3.8093%，五年期3.9548%；10年期固息增发债中标收益率4.1235%。

【外汇】

--中国汇市：人民币收创两个月新低，监管层意图不明贬值预期共振

中国人民币兑美元周一收创两个月新低。中间价连续两 天下跌、离岸人民币继续走弱、PMI数据不佳均指向人民币偏空，而监管层意图不明朗也让 市场费尽思量，使得午盘跌幅扩大。

【证券/行业】

--《焦点》中国股市持续亢奋成交额创历史新高，天量后市场震荡将加剧

在政策引导和财富效应刺激下，中国股市投资者乐观情绪明显上升，增量资金持续入市，推动A股成交额近期持续维持高位，其中短期融资资金大幅增长成为主要推手。

--中国股市：沪综指小幅收跌结束连七日涨势，短线升幅过大调整压力渐增

中国股市沪综指周一小幅收跌，结束此前连续七日涨势。分析师称，今天早盘股指在金融等权重股的推动下继续冲高，成交量维持高位，但股指短线连续上升幅度过大，超买状态明显，调整压力渐增致股指宽幅震荡。

--中港热股：银行股A和H股对存款保险反应喜忧不同，A股因估值低仍被追捧

在中国周末发布存款保险制度征求意见稿后，中国的各家银行股在A股和H股市场表现南辕北辙，银行股A股大多上涨，而H股表现较弱。分析师指出，存款保险制度对银行而言略偏空，不过A股投资者更看好银行股的低估值及未来有可能降准等潜在利好。

--香港股市：收盘重挫，创下2月以来最大单日跌幅

香港股市指标股指周一创下2月以来最大单日跌幅，因较差的制造业数据更加令人担心中国放缓的经济。恒生指数大跌2.6%，恒生国企指数重挫2.9%。

--中国证券：中证金公司自周一起推出转融券约定申报及其展期

中国证券金融股份有限公司自周一起办理转融券约定申报及其展期业务，现有73家已参与转融券业务的证券公司均可参与。这种半议价模式，将有助于沪深两市转融券业务的规模壮大。

--中国证券：私募基金少数派尝试微信朋友圈众筹，两天销2,300万元

中国网络社交圈微信的影响力正越来越受到传统金融业的关注。中国私募基金业的初创业者--少数派上周末利用微信朋友圈尝试新基金众筹，虽然每位客户认购门槛高达100万元人民币，但两天内已有15名投资人承诺认购2,300万元。

--中国个股：达安基因等三公司检测试剂产品获批投入埃博拉疫情防控

中国埃博拉病毒检测试剂产品获批投入疫情防控。国家食品药品监督管理总局近日称，已批准中山大学达安基因股份有限公司等三家公司生产的检测试剂产品用于疫情防控应急储备，为中国诊断埃博拉病毒和防控疫情提供了关键技术保障。

--中港个股：中国铁建和南车股份拟再次竞标墨西哥高铁项目