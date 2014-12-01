中国企业：国寿海外冲出香港向东南亚市场扩张，明年新加坡首设据点

* 国寿海外将依托新加坡拓展东南亚市场
* 新加坡寿险和资产管理业务分支2015年上半年开业
* 2014年总保费收入达300亿港元
路透香港12月1日 - 中国人寿保险集团的海外分支--中国人寿保险（海外）股份有限公司周一称，公司计划冲出香港向东南亚市场扩张，首先在新加坡设立机构从事寿险和资产管理业务。
国寿海外副董事长兼总裁刘廷安接受访问时称，预计新加坡分支于明年上半年开业，希望五年内可以达至收支平衡，之后5-10年为国寿海外的发展提供重要贡献；长远希望东南亚市场占公司整体业务比重20-30%。
“新加坡汇聚东南亚尤其是东盟国家的财富，这个离岸市场很大，而且高净值产品和万能险的增长很快，对国寿海外来说有很多机会。”他说。
国寿海外将依托新加坡拓展东南亚市场，并愿意花20年时间打造基础稳固的寿险业务。
随着人民币国际化步伐加快，不少内地金融机构已经在新加坡设立据点，这为国寿海外的发展带来契机。
刘廷安称，公司于国内和港澳地区的业务伙伴均在东南亚设有网点，双方可以将合作伸延。此外，新加坡致力发展人民币产品，因此希望国寿海外落户新加坡以丰富当地人民币业务。
中国与新加坡去年达成双边合作协议，以推进人民币在新加坡的使用，当中包括中国给予新加坡500亿元的人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点额度以及新加坡元与人民币直接交易。
中国工商银行 新加坡分行副总经理王春海此前参加路透峰会时表示，该行2014年全年的人民币清算总额有望突破30万亿元人民币，较去年2.6万亿元迅猛增长；一方面得益于中新经贸往来的密切发展，另一方面，清算行持续改善服务能力和水平也吸引部分本地银行将人民币清算主账户转移到新加坡。
国寿海外目前专注于香港和澳门的业务，其姊妹公司、AH上市的中国人寿 则专注于国内业务。两间公司的董事长均由母公司中国人寿集团董事长杨明生兼任。
国寿海外今年成立30周年，未来五年目标晋身香港寿险市场三甲位置，收入、盈利等业务指标翻番。公司预计，2014年的总保费收入达300亿港元，代理人人数超过3,000人，年末总资产1,200亿港元。
该公司此前获得国际信用评级机构穆迪授予A1保险财务实力评级，以及标准普尔予本地货币长远保险公司财务实力评级及发债人信用评级A+。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)