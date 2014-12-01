《交易视点》中国债市尚未走到牛尾，长端利率债有配置和交易价值--中金

路透上海12月1日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，在经济基本面支撑以及货币政策放松预期的推动下，尽管今年债券收益率已经大幅下行，但尚未走到牛尾，目前仍处于安全区间。从比价效应来看，长端利率债仍有配置和交易价值，投资者仍可以积极参与。

在利率市场化等因素的制约下，收益率曲线可能会先因为放松预期的增强而继续牛市变平，长端利率先降，而后是在政策继续逐步放松引导的过程中，短端利率补降，曲线再变陡。

根据我们市场调查，投资者预期明年10国债收益率低点可能会降至3.0%-3.4%区间，而10年期国开债低点市场看到3.4%-3.8%。

目前长端利率离这个市场预期价位点仍有一定距离，而最近全球国债收益率受到通胀下滑的影响再度走低，尤其是欧元区国债利率下行较快。而市场预期明年7天回购利率降至2.5%-3.0%水平，预示着短端利率也仍有一定下行空间。

按照我们通胀专题报告《细说通胀那些事儿》的分析，通胀同比和环比的明显回升可能要到明年下半年，债市在明年上半年出现剧烈回调的概率还比较小。

在经济形势倒逼货币政策加快放松的情况下，央行在利用政策放松的机会加快推进利率市场化步伐，以此机会来缓冲利率市场化对经济的负面作用。

目前政策放松加上存款利率市场化，存款的资金成本总体来看变动不明显。此外，从货币市场本身来看，由于新股申购的频繁扰动，长期限货币市场利率和短期限货币市场利率之间的利差仍处于历史较高水平，这也一定程度上制约了整体利率的下降。

未来央行可能需要进一步通过放松来引导货币市场利率下调，从而更好的贯彻降低社会融资成本。

**油价崩，债券兴**

我们在上周做了最新一期的市场调查，其中调查了债券投资者对未来政策放松的预期。调查结果显示，对于未来降息降准的看法，大多数投资者认为15年底前仍会有1-2次降息，其中45%与44%的投资者认为到15年底还会有1次或2次降息。

降准方面，投资者均赞成会有降准， 40%的投资者认为到明年年底会有2次降准，而认为降准4、3、1次的占比均为15%-16%。总体来看，投资仍认为未来政策会继续放松，这种放松预期继续支撑着市场。

上周全球备受瞩目的OPEC会议上，参会各方没有达成减产的共识，出乎市场的预料。在OPEC不减产的情况下，随着美国页岩油供应的增加，全球石油将产生明显的供给过剩。

会议后，国际油价应声暴跌，连续两个交易日油价降幅超过了10%，其中WTI原油降幅超过15%。国际油价从今年6月份的高位到目前已经下降了近40%。油价下跌对中国最直接的影响是进口成本下降从而推动国内物价下跌。

我们在专题报告《细说通胀那些事儿》中提到，最近几个月CPI趋势项环比加速下跌，其中一个很重要的因素是国际油价下跌带来的物价下行，尤其是成品油价格下调并对交通类价格有所传导。

按照投入产出表的理论测算，在极限情况下，原油价格下跌10%拖累CPI约0.5%。不过，在实际当中，很多物价的跌幅与国际油价的跌幅并不同步。最典型的例子是国内成品油价格虽然跟随国际油价调整，但实际的降幅并不及国际油价。

从6月份到现在，成品油价格经历了8连跌，平均跌幅在17%左右，这远低于目前国际油价接近40%的跌幅。我们在专题报告中测算，在原油对CPI的实际传导效率可以按照差不多2%的幅度来估算，即原油价格下跌10%，CPI下跌0.2%左右。

油价的下一个支撑点可能是需要考虑美国石油生产的可变成本，这可能是40-50美元（市场对于美国页岩油的开采成本测算存在一定分歧）。

按照国际油价从高点下跌40%-50%计算，可能拖累CPI 0.8%-1%，部分在最近几个月已经体现，仍有一部分会在未来2-3个月体现，因此就环比而言，目前CPI的下行压力仍比较大。在CPI环比以及同比下降压力仍较大的情况下，可能倒逼政策在最近2-3个月进一步放松。

比如我们的市场调查显示，对于下一次降息发生的时间，85%的投资者认为在15年二季度末之前，其中43%认为在明年春节前（2015/02/19）。

**11月经济数据前瞻**

需求方面，消费小幅回升，固定资产投资继续回落，进出口增速有所放缓，贸易顺差仍处高位。

消费方面，汽车类消费继续低迷，石油及制品类消费继续下跌，房地产相关消费保持弱势，通胀低位运行而去年同期基数较高，不过考虑双十一促销可能对消费形成正向冲击，预计11月社会消费品零售总额名义增速小幅上升至11.7%；

投资方面，房地产投资小幅企稳，基建投资有所回落，制造业投资继续低迷，1-11月固定资产投资累计同比增速或降至15.7%；

外贸方面，受欧元区和日本经济增长低迷拖累，外需复苏力度或阶段性减弱，预计11月出口增速降至8.4%，进口增速降至3.7%，贸易顺差或达446亿美元。

供给方面，需求低迷叠加APEC会议期间停产减排影响，工业增速或显着放缓。受APEC会议期间停产减排影响，北京周边省市的火电、钢铁和水泥等工业产出受到较大影响，叠加房地产弱势下需求低迷，预计11月发电量同比增速降至0附近，工业增加值同比增速或显着降至7.1%附近。

通胀方面，工业价格环比降幅收窄，消费价格继续下行。由于生产资料价格降幅收窄，汇丰PMI初值出厂价格指数回升，预计11月PPI环比降幅有所收窄，PPI同比增速或降至-2.5%附近；考虑食品价格环比小幅下降，非食品价格延续弱势，预计11月CPI同比增速降至1.4%附近。

货币信贷方面，贷款和社融增速仍有下行压力，M2增速可能持平或略低于上个月。信贷方面，预计11月份贷款需求仍无起色；不过在央行MLF以及信贷额度相对宽松的推动下，11月份信贷增量可能略好于10月份，或达6000-6500亿。

社融方面，信用债净增量或在1800亿左右，外币贷款可能继续净减少，非标增量预计维持在千亿左右水平，银行用票据冲贷款规模导致未贴现票据可能还是净减少，11月份社融增量可能在7500-8000亿规模，社融余额同比增速或从上月的14.2%下滑至13.7%附近。

货币方面，广义M2的增量可能在1.05-1.1万亿，与去年同期水平相当，考虑到理财发行导致的存款出表，预计可比口径的M2增量在0.95-1万亿之间，可比口径的M2增速可能持平于上个月或者略有下降，在12.4%-12.6%的水平。(完)