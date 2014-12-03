更正-路透基点：工银金融租赁中东募资首秀，筹得5亿美元贷款--TRLPC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
(更正：因译文有误，第五段应为“富邦华一银行”，非“富邦银行(中国)”)
路透香港12月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，工银金融租赁有限公司首次在中东募资，已筹集一笔5亿美元的三年期贷款。
Emirates NBD、中国工商银行中东分行和卡塔尔国民银行担任牵头行兼簿记行。
参与该交易的还有阿布扎比商业银行、中国农业银行迪拜分行、科威特阿尔阿赫利银行(ABK)、迪拜商业银行、科威特商业银行、卡塔尔商业银行及多哈银行。
这笔无担保分期偿还贷款于11月23日签署，最初规模为3亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点。
工银金融租赁11月26日与24家银行签署一笔6.9亿美元的三年期境内定期贷款。渣打银行、中国信托商业银行上海分行、富邦华一银行、永亨银行(中国)、永隆银行深圳分行担任牵头行兼簿记行。贷款最高综合收益为270个基点，利率较LIBOR加码252个基点，有50个基点的费用。
2014年5月，该公司还在境外市场完成两笔贷款，共计4.65亿美元。这两笔贷款由工银金融租赁担保，一笔为子公司ICBCIL Finance Co Ltd的3亿美元三年期可转让定期贷款，另一笔为Sky High XXIV Leasing Co Ltd的1.65亿美元八年期飞机融资。
3亿美元贷款由澳新银行(澳盛银行/ANZ)和汇丰控股牵头，综合收益为225个基点，利率为较LIBOR加码210个基点，费用为45个基点。
1.65亿美元贷款的参贷银行包括：法国巴黎银行新加坡分行、澳洲联邦银行(CBA)新加坡分行、德国巴登符腾堡州银行和日本中央农林金库。
工银金融租赁是中国工商银行的全资子公司，聚焦于大型、专业化的飞机、船舶和设备租赁业务。穆迪对该公司评级为A3，标普给予A-评级。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选