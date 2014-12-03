更正-路透基点：工银金融租赁中东募资首秀，筹得5亿美元贷款--TRLPC

(更正：因译文有误，第五段应为“富邦华一银行”，非“富邦银行(中国)”)

路透香港12月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，工银金融租赁有限公司首次在中东募资，已筹集一笔5亿美元的三年期贷款。

Emirates NBD、中国工商银行中东分行和卡塔尔国民银行担任牵头行兼簿记行。

参与该交易的还有阿布扎比商业银行、中国农业银行迪拜分行、科威特阿尔阿赫利银行(ABK)、迪拜商业银行、科威特商业银行、卡塔尔商业银行及多哈银行。

这笔无担保分期偿还贷款于11月23日签署，最初规模为3亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点。

工银金融租赁11月26日与24家银行签署一笔6.9亿美元的三年期境内定期贷款。渣打银行、中国信托商业银行上海分行、富邦华一银行、永亨银行(中国)、永隆银行深圳分行担任牵头行兼簿记行。贷款最高综合收益为270个基点，利率较LIBOR加码252个基点，有50个基点的费用。

2014年5月，该公司还在境外市场完成两笔贷款，共计4.65亿美元。这两笔贷款由工银金融租赁担保，一笔为子公司ICBCIL Finance Co Ltd的3亿美元三年期可转让定期贷款，另一笔为Sky High XXIV Leasing Co Ltd的1.65亿美元八年期飞机融资。

3亿美元贷款由澳新银行(澳盛银行/ANZ)和汇丰控股牵头，综合收益为225个基点，利率为较LIBOR加码210个基点，费用为45个基点。

1.65亿美元贷款的参贷银行包括：法国巴黎银行新加坡分行、澳洲联邦银行(CBA)新加坡分行、德国巴登符腾堡州银行和日本中央农林金库。