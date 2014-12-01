《中国企业债发行日程表》--12月1日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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*遵义投资集团 16 7 12/8簿记建档 上限8.22% AA 12/9-12/11 国海证券
(第3-7年末每年还20%本金)
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广西来宾工业 10 7 11/25簿记建档 5.97% AA 11/26-12/2 湘财证券
投资公司 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券
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福清国资营运 10 8 11/25簿记建档 5.94% AA 11/26-12/2 华福证券
投资公司 (第3-7年末每年还15%本金，第8年末偿还25%本金) 兴业证券
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浏阳经开区 13 7 11/26簿记建档 5.70% AA 11/27-12/2 财富证券
开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券
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河源市润业 9 7 12/2簿记建档 *上限6.20% AA 12/3-12/5 广州证券
投资 (第3-7年末每年还20%本金)
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长兴城市建设 13 7 12/2簿记建档 *上限7.72% AA 12/3-12/5 中投证券
(第3-7年末每年还20%本金)
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宁波镇海投资 9 7 12/3簿记建档 上限7.80% AA 12/4-12/5 中投证券
(第3-7年末每年还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)
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松原城市 11 7 12/3簿记建档 上限8.30% AA 12/4-12/8 国开证券
开发建设 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权担保) 中信建投证券
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海南省发展 12 7 12/3簿记建档 上限7.92% AA+ 12/4-12/8 中信建投证券
控股 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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甘肃公路航空 25 7 11/28簿记建档 *5.85% AA+ 12/1-12/9 华龙证券
旅游投资集团 德邦证券
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邳州市恒润 12 7 12/4簿记建档 -- AA 12/5-12/9 国泰君安证券
城市投资 (第3-7年末每年还20%本金)
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大连融达投资 45 7 12/4簿记建档 -- AA+ 12/5-12/9 德邦证券
(第3-7年末每年还20%本金)
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芜湖县建投 16 7 12/5簿记建档 -- AA 12/8-12/10 安信证券
公司 (第3-7年末每年还20%本金)
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广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券
建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)
(整理 吴芳； 审校 李宏薇)