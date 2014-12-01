《国债期货周评》政策密集期，空头宜谨慎

（本文由国泰君安固定收益部研究主管周文渊提供，仅代表本人观点）

央行降息后国债期货在开盘大幅向上跳空之后陷入震荡，周二央行正回购缩量、周四正回购暂停以及10月份低迷的工业企业利润数据对市场造成影响十分有限，市场分歧持续维持加大，趋势性减弱。截止周五，TF1412、TF1503及TF1506的结算价分别为96.948元、97.530元和97.896元，较前一周分别上涨0.698元（0.73%）、上涨0.692元（0.71%）和上涨0.642元（0.66%）。

期债市场成交量和持仓量未能保持前段时间大幅上升的势头，主力合约TF1503日均成交11776手，环比上升664手；日均持仓量为17548手19002手，较上周均值下降1454手。截止周五收盘，前五大期货公司空单持仓为13078手，多单持仓为6734手，净持仓为6344手空单，较上周下降724手，整体看多单空单均有离场，且从每日成交和持仓变动加大这一情况来看，对市场坚定单边看法的投资者正逐步减少，后市将继续震荡走势。

CTD券方面，主力合约TF1503基于期货结算价和现货中债估值净价的活跃CTD券为140024.IB，周五CTD券的基差为-0.034，IRR为3.742%。本周CTD券交投活跃度进一步上升，全周累计成交97.40亿元，受上周五央行降息影响，收益率整体下行，但后四个交易日呈高低震荡走势。截止周五，其收盘成交收益率为3.45%，较上周下降17bp，全周来看期现货走势相同，期货领先现券市场。本周主力合约TF1503的CTD券基差整体维持在负值水平，相比上周有均值回复现象，基差套利空间较小。

资金面紧张程度较上周有所放松，但周中多次出现反复，货币市场利率波动性明显加大，针对流动性上紧张的情绪，央行顺势暂停了正回购。截止周五收盘R001收于3.20%，最高触及6.0%，R007收于3.48%，而交易所GC007本周明显回落，周五收于4.15%。现券成交热度一般，受上周央行降息影响，全周收益率下降，但后几个交易日也表现出上下震荡态势，利率品种收益率向下调整幅度大于信用品种，长短调整力度大于短端，7-10年国债收益率下降15bp左右，1-3年国开债收益率下降超过20bp，各评级短融和1-3年企业债收益率下降超过10bp，各收益率曲线进一步平坦化。

美欧日市经济复苏进程保持分化，25日美国商务部上修GDP年增长率至3.90%，大幅高于3.50%的预期，但首申失业金人数出现反弹，劳动力市场复苏波折重重；受能源价格大幅下降影响，欧元区11月通胀率同比仅升0.3%，创下5年新低，失业率继续保持在11.5%；日本方面，受油价下滑和国内需求疲弱影响，日本通胀率放缓至年内最低水平，日本央行也表示QQE的力度将继续保持直至2%的通胀目标得以实现。与实体经济表现不同，本周海外资本市场继续上行，美国三大股指周中继续小涨，道琼斯工业指数周五收盘于17828.24点，上涨0.10%，继续刷新历史新高；纳斯达克指数周五收于4791.63点，标普500周五收于2067.56点，较上周分别上涨1.67%和0.20%。债市方面，美国10年期国债收益率周五收于2.18%，较前一周大幅下降13bp。

总体来看，在投机盘持续涌入后，最近国债期货市场的波动性大大提高，加上各项常规与制度性政策频出，本周市场继续维持近期的震荡特征。上周全面紧张的流动性在本周以及是机构关注的焦点，虽然央行在周二周四正回购上做了较大调整，但银行间资金面仍然未见显着改善，在降息的预期兑现以后，市场仅花了一个上午就消化了降息的影响，央行此次操作“意料之中”的意味较浓，也表明目前市场的收益率水平确实包含了机构对于宽松政策的乐观预期，债券市场安全边际较薄。

目前，机构短期的热情转移至降准等数量型放松的政策手段上，在存贷比调整和存款保险制度将正式出台的大背景下，我们认为这种预期兑现的可能性非常大；由于市场处于政策密集期，我们认为空头不应过于激进，因央行未来可能再任何一天下调存准率。中期来看，在前期一系列诸如地方政府债务改革、ABS备案制和存款保险制度等各措施的渐次推出表明近年来高层对于利率市场化的推进又重新步入快车道，金融机构对于资金的竞争或进一步加剧，在这种大背景下利率存在较大的上行压力。