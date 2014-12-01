《路透晚报》--12月1日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：资本支出数据提振日经指数触及七年新高，航空股飙升

日经指数周一升至七年新高，因强劲的资本支出数据帮助提振了市场人气。与此同时，由于油价下挫，航空类股扩大涨幅。出口股也上涨，因美元兑日圆触及七年新高。

日经指数收高0.8%，报17,590.10点，为2007年7月以来最高收位。东证股价指数上涨0.8%，收于1,421.65点。JPX-日经400指数上涨0.7%，收于12,929.86点。

--中国股市：沪综指小幅收跌结束连七日涨势，短线升幅过大调整压力渐增

沪综指小幅收跌，结束此前连续七日涨势。分析师称，今天早盘股指在金融等权重股的推动下继续冲高，成交量维持高位，但股指短线连续上升幅度过大，超买状态明显，调整压力渐增致股指宽幅震荡。

沪综指收报2,680.16点，跌2.68点或0.1%；上证A股今日成交4,007亿元人民币，上日为4,015亿。上证银行股指数收跌0.61%，走势明显弱于大盘。

沪深300指数收报2,819.81点，涨0.39%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,805点，涨0.30%，成交1,114,565手，沪股通130亿元额度使用14亿元。

--香港股市：收盘重挫，创下2月以来最大单日跌幅

香港股市指标股指创下2月以来最大单日跌幅，因较差的制造业数据更加令人担心中国放缓的经济。恒生指数大跌2.6%报23,367.45点，恒生国企指数重挫2.9%，报10,818.20点。

--汇市：美元兑日圆触七年多高位，瑞士公投结果推低瑞郎兑欧元

美元兑日圆触及七年多高位；同时瑞郎兑欧元下挫，因瑞士选民否决了迫使央行增加黄金储备的动议。大宗商品价格走弱，转而又加剧日本将再陷通缩的担忧，强化了主要经济体之间货币政策将背离的预期，令日圆承压。评级机构穆迪下调日本评级，日圆兑美元跌至七年低点119.15日圆，随后快速回升。0841GMT，欧元/美元涨0.07%至1.2459，美元/日圆跌0.15%至118.43。

澳元兑美元再度下探四年新低，从上周五尾盘0.85美元上方的水准下滑，最低跌至0.8416美元，触及2010年7月以来最低点。澳元最新报0.8478美元。

--国际油市：油价触及五年低点，创2008年金融危机以来最长跌势

油价在亚洲时段每桶下跌逾2美元至五年低点，延续上周的油价跌势。上周石油输出国组织(OPEC)决定不减产，令市场继续保持供应充裕的状态。

美国原油和布兰特原油都连续五个月下跌，为2008年金融危机以来延续时间最长的一波跌势。

布兰特原油触及每桶67.82美元的低点，为2009年10月以来最低。0851 GMT时，下跌1.53美元，报68.62。美国原油下跌1.61美元，至64.54，稍早曾触及日内低点64.10美元，为2009年7月以来最低。

--全球金市：瑞士公投否决增加黄金储备提案，金银价格均大跌

黄金下跌2%，白银更是大跌至2009年以来的最低点，周日瑞士民众以压倒性多数否决了增加央行黄金储备以及严格限制移民的提案，给已然紧张的市场提供了卖盘的触发因素。

现货金最低跌至每盎司1,142.91美元，为11月初以来最低，当时金价触及四年半低点1,131.85美元。0834 GMT时，现货金报1,156.35美元。

现货银一度下跌多达6.4%，至每盎司14.42美元，为2009年8月以来最低，后回升至15.03。

美国黄金期货下跌近3%，期银挫跌9%，之后略有反弹。

--金属期市：伦铜跌至2010年6月以来最低，受油价跌势拖累

伦敦期铜跌至四年半低点 ，上海金属下挫，追随油价下跌之势，因全球原油看来供过于求。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌至每吨6,230.75美元，为2010年6月以来最低；0831 GMT回升至每吨6,272美元，日内跌1.24%，上日下跌3.1%。上海期交所主力2月期铜跌5%，至4月以来最低水平，之后收窄跌幅报44,540元，但仍下跌了3.7%。