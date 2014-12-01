路透调查：金融机构固定收益部门对明年降息降准预期全面打开

路透上海12月1日 - 2014年第12期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，中国央行12月料维持当前存款基准利率不变，但降准预期浓厚，预测当月大型存款类机构法定存款准备金率会维持在20%的机构数比例，年内首次不足五成。拉长时间段来看，未来三个月内，降息降准预期均强劲。

全球经济低通胀持续，中国经济弱势徘徊，央行启动降息加码宽松政策，叠加存贷比指标调整和存款保险制度实施的预期，令机构全面打开2015年继续降息及降准的想象空间，资金面和债市预期继续乐观。

调查结果显示，92%的参与机构认为，央行12月仍将维持2.75%的一年期存款基准利率不变。在央行11月份时隔2年后再次降息后，短期内机构降息预期减弱。但明年2月末前，预测该基准利率会继续降低的机构比例达到50%。

同时只有不到五成参与机构认为，大型存款类机构法定存款准备金率12月会续稳于20%，而今年以来该比例始终维持在逾九成。在明年2月末前，预期该类准备金率会继续维持的比例则只有28%。

调查结果并显示，今年12月全月银行间隔夜和七天质押式回购加权平均利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.5294%、3.1340%和4.0851%，分别较11月全月实际均值低5个基点(bp)、12个bp和18个bp。

此外，10月末10年期国债收益率估值料为3.48%，较11月末低5个BP。

2014年第12期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 徐永；审校 林高丽)