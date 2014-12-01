《中国债市每日综述》农发新债带动长债收益率走升，资金好转但情绪仍谨慎

* 债市长端品种收益率小幅走升，短债波动不大

* 主要因午后农发新债结果不佳带动

* 官方和汇丰PMI数据走低,债市平淡应对

* 资金供需平衡，回购利率全线下跌

路透上海12月1日 - 中国银行间市场现券周一长端收益率小幅走升，短债波动不大。交易员表示，今日公布的官方和汇丰PMI数据走低，但债市平淡应对；午后农发一级新债结果走高，则带动二级长端新债收益率小幅走升，全天成交略显清淡。

交易员并指出，年底机构多持仓观望，且对央行注水扶助流动性仍旧寄予厚望，短期交投动力有限，暂关注明日公开市场如何操作。

“下午农发太差了，长端上了点，不过幅度不大，”上海一银行交易员称，虽然资金面倒是好转了，但是短债还是有点上的意味，毕竟年底了流动性还是有点谨慎，“如果央行不放水，资金预期会有问题。”

他并指出，今日PMI数据走低，债市早已经透支预期，所以影响相对有限；预计接下来债市收益率波动会加大，但是中枢会相对稳定。

中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化。这表明制造业扩张动能进一步放缓，经济下行压力依然很大。业内人士预计，未来政策放松力度将继续加码，货币方面降息和调降存款准备金率的空间也已打开。

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三期固息增发债中，三年品种中标收益率为3.8093%，五年期3.9548%，10年期为4.1235%；投标倍数分别为2.54倍、2.09倍和2.03倍。

“需求不行，投资户拿不动，资金稍微紧一点交易户的资金就扛不住了，”北京一银行交易员表示。

中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，在经济基本面支撑以及货币政策放松预期的推动下，尽管今年债券收益率已经大幅下行，但尚未走到牛尾，目前仍处于安全区间。从比价效应来看，长端利率债仍有配置和交易价值，投资者仍可以积极参与。

国债期货主力合约TF1503 收报97.562元，较上日结算价涨0.032元，或0.03%。

剩余期限约9.73年的固息国开债140222券最新成交收益率 在3.92%，上日尾盘为3.87%。

**供需平衡回购利率全线下跌**

银行间市场周一质押式回购利率 全线下跌，隔夜及七天品种跌幅均近10个bp，国开行等主要机构融出资金量尚可，资金基本能供需达到平衡。

交易员并表示，随着年底来临，考虑到存款保险制度将要实施，以及同业存款可能会纳入存贷比考核等多种压力，机构或会较此前更为谨慎，提高各自备付水平，央行有必要以更多数量工具来支持流动性。

“今天大多数现在都平了，国开那边，你报多少都给，也没减量。”华东一商业银行交易员称。

她认为，存款保险制度要推进，同业存单也可能会纳入存贷比，意味着要缴纳准备金，以及年底现金备付等压力下，进入12月市场可能会较此前谨慎，央行在降息以后，是否会以数量型工具跟进，以保证流动性维持在宽松水平很重要。

“如果只用价格工具，降准这些数量工具一直不兑现的话，年底万一(资金市场)有个风吹草动，会很紧张的。”她称，就拆入期限来看，她倾向于14天以内品种都有配备，而不再仅靠隔夜滚动。

中国的存款保险制度终于在千呼万唤中揭开了最后的面纱，国务院法制办周日发布存款保险条例征求意见稿。征求意见稿规定，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。

上海一商业银行交易员也表示，按照新股发行程序，本月底应该还会有一批新股发行推出，以及此前央行9月份操作的MLF(中期借贷便利)到期是否展期，都令市场关注，本月财政存款会投放，但也要到年底，目前关注的是，明日公开市场上央行是否会在暂停正回购操作后，顺势推出逆回购。

最近一个周期数据显示，11月末一批的新股申购累计冻结资金规模达11,152亿元人民币。

上周央行在公开市场动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。央行在价格政策工具上已祭出降息的“终极大招”，而随着正回购的停做，未来货币政策在数量工具的想象空间亦被打开。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,790.27亿元，上一交易日为10,079.94亿元；其中，隔夜品种成交7,358.17亿元，上一交易日为7,360.46亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6494 2.7253 -7.59 7,358.17

七天 3.3974 3.4814 -8.40 1790.67

14天 4.0151 4.0899 -7.48 478.53

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.0000 2.1000 +290.00 37.09

七天 5.3000 4.1500 +115.00 5.68

14天 4.4000 4.0050 +39.50 0.40

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6800 2.6800 +0.00 --

七天 3.3500 3.4500 -10.00 --

14天 4.2000 4.0000 +20.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6460 2.6080 +3.80 --

七天 3.3540 3.3220 +3.20 --

三个月 4.1751 4.1695 +0.56 --