路透基点：汉神推出80亿台币再融资案--TRLPC

路透香港12月1日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，Hanshin Asset Management的80亿台币15年期再融资案推出，台湾合作金库担任牵头行兼簿记行。

该笔定期贷款的利率较一年期邮政储蓄利率加码86个基点，税后保底利率为2.2%。

银行受邀以三个层次参贷：承诺10亿台币或以上的银行，可获得8个基点的前端费和牵头行头衔；承诺5-9.99亿台币的银行，有4个基点的费率及协办行头衔；承诺2-4.99亿台币的银行，有2个基点的费率。

如果额度动用率低于90%，则有15个基点的承诺费。

汉来大饭店、汉神百货与公司董事长、国扬实业的董事长和国扬集团的创始人都是担保人。

借款人在高雄市的一处地产也作为担保品。

贷款将在一年宽限期后分157次每月不等额偿还：0.45%（第1-156次），29.8%（第157次）。

银行回复截止日期是12月12日。

所筹资金将用于为2011年7月签署的95亿台币15年期定期贷款提供再融资。（完）