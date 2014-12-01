路透基点：汉神推出80亿台币再融资案--TRLPC

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透香港12月1日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，Hanshin Asset Management的80亿台币15年期再融资案推出，台湾合作金库担任牵头行兼簿记行。
该笔定期贷款的利率较一年期邮政储蓄利率加码86个基点，税后保底利率为2.2%。
银行受邀以三个层次参贷：承诺10亿台币或以上的银行，可获得8个基点的前端费和牵头行头衔；承诺5-9.99亿台币的银行，有4个基点的费率及协办行头衔；承诺2-4.99亿台币的银行，有2个基点的费率。
如果额度动用率低于90%，则有15个基点的承诺费。
汉来大饭店、汉神百货与公司董事长、国扬实业的董事长和国扬集团的创始人都是担保人。
借款人在高雄市的一处地产也作为担保品。
贷款将在一年宽限期后分157次每月不等额偿还：0.45%（第1-156次），29.8%（第157次）。
银行回复截止日期是12月12日。
所筹资金将用于为2011年7月签署的95亿台币15年期定期贷款提供再融资。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。