路透伦敦12月1日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：短线上方受阻于三个月下行趋势线切入点1.2507，在1.2358水平上方已经横盘波动数周。我们观点为中性至略微偏空。在近期低点1.2358下方，目标仍是200个月均线切入点1.2224。此处为重大支撑位，可能经受住初步测试，在2010和2012年都曾阻止跌势。
美元/瑞郎：美元目前守在三个月支撑线切入点0.9590上方。只要仍守住，就仍无法排除可能测试2013年7月高点0.9753、2013年高点0.9840。不过，鉴于相对强弱指标(RSI)日线仍未确认近期高点，仍需对此处可能有获利了结保持警惕。周线RSI的背离，显示上行走势有可能暂停一阵子。更上方有2012年高点及61.8%回档位0.9966/72。上行走势预料应会在该处受阻。
澳元/美元：上周在下行趋势线位置0.8676遇阻，目前再度承压。澳元已跌至三年通道底部0.8395。18个月下行通道底部为0.8344，该点以下支撑寥寥，要到2010年6月低点0.8319和2010年低点0.8068才有支撑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2458 1.2450 +0.06 -9.36 1.3745
美元/日圆 118.20 118.61 -0.35 +12.25 105.30
欧元/日圆 147.28 147.60 -0.22 +1.83 144.63
美元/瑞郎 0.9653 0.9655 -0.02 +8.12 0.8928
英镑/美元 1.5677 1.5646 +0.20 -5.31 1.6556
美元/加元 1.1412 1.1413 -0.01 +7.46 1.0620
澳元/美元 0.8477 0.8509 -0.38 -4.89 0.8913
新西兰元/美元 0.7848 0.7849 -0.01 -4.36 0.8206
欧元/瑞郎 1.2026 1.2021 +0.04 -2.00 1.2271
欧元/英镑 0.7946 0.7955 -0.11 -4.23 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2511 9.2850 -0.37 +4.56 8.8474
美元/挪威克朗 6.9886 7.0277 -0.56 +15.20 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)