CNH动态：离岸人民币创近两个月新低后小幅反弹，整体跟随CNY保持弱势

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透北京12月1日 - 香港离岸人民币即期 周一弱势盘整，日内触及近两个月低位后，较上日收盘价稍微反弹。交易员认为，近期离岸汇率交易需求并不多，受在岸价格影响更大，短期仍有可能续贬。
“近期离岸市场实际没有大的购汇，CNH供需面比较平静，还是受境内的一些消息、传闻影响更多些，然后又反过去影响到境内的价格。”一股份行交易员介绍。
一中资大行交易主管提及，近来在岸市场交易时段以外，CNH走势通常都比较弱，不过在CNY交易时段内离岸受到的牵引还是比较明显。这也从侧面显示CNH当前缺乏明确的交易方向。
本地时间17:39，离岸人民币现汇 报6.1586，较上日上涨24个点子，盘间一度触及6.1682元，为10月6日以来低点。无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2590/640，上日收盘在6.2550。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.60%左右。
在岸方面，中国人民币兑美元 周一收创两个月新低。中间价连续两天下跌、离岸人民币继续走弱、PMI数据不佳均指向人民币偏空，而监管层意图不明朗也让市场费尽思量，使得午盘跌幅扩大。
全球汇市中，日圆兑美元周一在震荡交投中跌至七年低位，之前评级机构穆迪下调日本主权债信评级。
受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化。这表明制造业扩张动能进一步放缓，经济下行压力依然很大。 （完）
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 黄凯)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。