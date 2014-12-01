CNH动态：离岸人民币创近两个月新低后小幅反弹，整体跟随CNY保持弱势

路透北京12月1日 - 香港离岸人民币即期 周一弱势盘整，日内触及近两个月低位后，较上日收盘价稍微反弹。交易员认为，近期离岸汇率交易需求并不多，受在岸价格影响更大，短期仍有可能续贬。

“近期离岸市场实际没有大的购汇，CNH供需面比较平静，还是受境内的一些消息、传闻影响更多些，然后又反过去影响到境内的价格。”一股份行交易员介绍。

一中资大行交易主管提及，近来在岸市场交易时段以外，CNH走势通常都比较弱，不过在CNY交易时段内离岸受到的牵引还是比较明显。这也从侧面显示CNH当前缺乏明确的交易方向。

本地时间17:39，离岸人民币现汇 报6.1586，较上日上涨24个点子，盘间一度触及6.1682元，为10月6日以来低点。无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2590/640，上日收盘在6.2550。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.60%左右。

在岸方面，中国人民币兑美元 周一收创两个月新低。中间价连续两天下跌、离岸人民币继续走弱、PMI数据不佳均指向人民币偏空，而监管层意图不明朗也让市场费尽思量，使得午盘跌幅扩大。

全球汇市中，日圆兑美元周一在震荡交投中跌至七年低位，之前评级机构穆迪下调日本主权债信评级。

受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化。这表明制造业扩张动能进一步放缓，经济下行压力依然很大。 （完）

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