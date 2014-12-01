中国资管：上周47款集合信托产品发行，平均募集规模增加期限缩短

路透北京12月1日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（11月22-28日）共有22家信托公司发行了47款集合信托产品，发行量环比减少1款。

47款新发行产品中，44款公布了募集规模，平均计划募集规模为3.15亿元，环比增加1.20亿元，增幅为61.88%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为147.99亿元，环比增加54.63亿元，增幅为58.51%。

其中，募集规模最大的是新时代信托发行的“恒新55号集合资金信托计划”，募集规模为50.00亿元，这是一款金融领域权益投资类产品。

从期限上看，47款新发行产品中，共有45款公布了期限，平均期限23.78个月，环比缩短0.92个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 7 9.51% 下降0.17个百分点

24个月期 30 10.42% 上升0.12个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了21款，工商企业领域产品发行了10款，房地产领域产品发行了5款，金融领域产品发行了3款，证券投资领域产品发行了2款，其他领域产品发行了6款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了27款，贷款运用类产品发行了10款，组合运用类产品发行了3款，股权投资和证券投资类产品各发行了2款，其他类产品发行了3款。

**成立集合信托产品45款**

统计时间内共有23家信托公司成立了45款集合信托产品，发行量环比减少11款。

45款成立产品中，37款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.32亿元，环比增加0.31亿元，增幅为30.58%。

其中，成立规模最大的是重庆信托成立的“中天城投二期信托计划”，募集规模为5.40亿元，这是一款基础设施领域权益投资类产品。

上周共有26款新成立产品公布了期限，平均期限20.54个月，环比缩短3.57个月。上周共有12款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率10.36%，环比上升0.72个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了11款，基础设施领域产品成立了7款，房地产和工商企业领域产品各成立了5款，金融领域产品成立了1款，其他领域产品成立了16款。