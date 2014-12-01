《全球汇市》美元下跌后进入盘整，商品货币走势大逆转

与之形成对比的是，澳洲央行在今日稍晚结束政策检视后，几乎肯定会连续第16个月维持利率不变。
“重要的是，我们预期央行将维持对利率政策‘稳定时期’的指引，而这对澳元无疑是利好因素，因为市场目前预期央行在4月前降息的几率为50%，”RBC资本市场的资深外汇策略师Greg Moore说。
澳元空头还可能持续关注今日澳洲将公布的建筑许可与经常帐数据，以及周三的第三季经济增长报告。
但首先，投资者将观察大宗商品价格是否能继续向上修正。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2472 1.2469 +0.02 -9.26 1.3745
美元/日圆 118.32 118.39 -0.06 +12.36 105.30
欧元/日圆 147.57 147.67 -0.07 +1.96 144.73
美元/瑞郎 0.9643 0.9643 +0.00 +8.01 0.8928
英镑/美元 1.5733 1.5728 +0.03 -4.97 1.6556
美元/加元 1.1319 1.1328 -0.08 +6.58 1.0620
澳元/美元 0.8494 0.8489 +0.06 -4.70 0.8913
新西兰元/美元 0.7866 0.7864 +0.03 -4.14 0.8206
澳元/日圆 100.500 100.930 -0.43 +7.09 93.850
新西兰元/日圆 93.070 93.100 -0.03 +7.71 86.410
英镑/日圆 186.15 185.58 +0.31 +6.78 174.33
澳元/新西兰元 1.0792 1.0830 -0.35 -0.52 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(翻译 孙茉莉/陈宗琦/徐文焰； 审校 龚芳/张荻)